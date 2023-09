Frauenfußball SG Sickte/Hötzum will Tabellenführung verteidigen

Dafür dass die Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum mit dem Ziel Klassenerhalt in die Landesliga-Saison gegangen sind, stehen sie momentan blendend da. Als Spitzenreiter gehen sie am Sonntag um 11 Uhr ins Heimspiel in Hötzum gegen die SG Hillerse/Leiferde.

SG Sickte/Hötzum will an der Tabellenspitze bleiben

Abgehoben seien die Sickterinnen aufgrund ihres Tabellenplatzes aber noch nicht. „Wir wissen, dass es eine günstige Konstellation war, die dazu geführt hat, dass wir jetzt ganz oben stehen. Wir sind zwar Tabellenführer, sind aber immer froh, wenn wir unseren Gegnern auf Augenhöhe begegnen können“, sagt SG-Coach Georg Schnieders, der betont: „Es ist klasse, Erster zu sein. Das wollen wir auch gerne bleiben.“

Dafür müssen die Sickterinnen aber einen schweren Gegner aus dem Weg räumen. Schnieders warnt: .Das wird ein Brett. Das ist ein sehr guter Gegner, der gegen Wulften neun Tore geschossen hat.“ Zudem sind die meisten Niederlagen der Gäste aus dem Kreis Gifhorn sehr knapp ausgefallen.

Torjägerin Nadine Fastnacht fällt aus

Die Sickterinnen müssen in der Partie zudem auf ihre Torjägerin Nadine Fastnacht verzichten. „Die Verletzung ist wieder aufgebrochen. Sie wird jetzt wohl mindestens zwei Wochen pausieren“, sagt Schnieders, der hofft, dass Ines Baußmann einsatzbereit ist und auf der Sechser-Position Stabilität in die Sickter Formation bringt. „Wir werden nicht mit unserem Topteam antreten können, aber mit einer schlagkräftigen Truppe“, ist der Trainer überzeugt.

„Wir haben diese Woche gut trainiert, obwohl einige Spielerinnen Blessuren und Erkältungen haben. Die Startaufstellung wird sich wohl kurzfristig entscheiden“, sagt der SG-Coach, der auch wieder einigen Juniorinnen Einsätze in der Mannschaft verschaffen möchte.

