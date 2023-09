Tennistalente des MTV Wolfenbüttel scheitern erst im Finale

Erfolge für die Geschwister Antonina und Karol Sabien: Die Tennistalente des MTV Wolfenbüttel mussten sich in ihren Konkurrenzen bei den stark besetzten HTC Open Juniors des Hallischen Tennisclubs Peißnitz jeweils erst im Finale geschlagen geben.

Tennistalente des MTV Wolfenbüttel marschieren bis in Finale durch

Die zwölfjährige Antonina Sabien gewann ihr Viertelfinalmatch in der Kategorie Juniorinnen U14 Einzel gegen Victoria Welke vom SV Zörbig klar mit 6:0, 6:0. Das Halbfinal-Match wurde dagegen schon zu einem echten Prüfstein. Die Wolfenbüttelerin musste sich den 7:5, 6:3-Erfolg gegen Valeria Ifodi (PTC Rot-Weiß Potsdam) hart erkämpfen.

Der elfjährige Karol Sabien setzte sich im Achtelfinale der Spielklasse Junioren U12 Einzel gegen Oskar Bornschein vom TV Machern Grün-Weiß klar mit 6:0 und 6:2 durch. Im Viertelfinale gelang es dem jungen Wolfenbütteler, gegen Lokalmatador Rafael Kalani Schnarr vom Halleschen TC Peißnitz mit 6:0 und 6:2 dieses Ergebnis zu wiederholen. Das Halbfinale entschied das MTV-Talent gegen den aktuellen Meister der Region Nordbayern, Jakob Kick (TC Kummersbruck) vor allem durch seine körperliche Überlegenheit mit 6:3, 6:4 sicher für sich.

Antonina und Karol Sabien unterliegen in den Finals denkbar knapp

In die Endspiele starteten beide Tennistalente denkbar gut. So gelang es den Geschwistern jeweils mit guten kämpferischen Leistungen den ersten Satz für sich zu entscheiden. Am Ende mussten beide Wolfenbütteler jedoch knappe Niederlagen nach dem Tiebreak hinnehmen. So verlor Antonina Sabien gegen Esther Chioma Bohnensteffen (TC Sandanger) mit 6:1, 1:6 und 8:10. Noch knapper war es bei ihrem Bruder Karol Sabien, der mit 6:4, 4:6 und 8:10 gegen Maximilian Thümmler (TK Blau-Gold Steglitz) unterlag.

r.

