MTV Wolfenbüttel meldet im Jubiläumsjahr Mitgliederzuwachs

Carsten Richter und Werner Sperlich wurden bei der Delegiertenversammlung des MTV Wolfenbüttel einstimmig für zwei weitere Jahre in den Aufsichtsrat des Vereins gewählt. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

Für beide Gremien berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende Sperlich und blickte dabei insbesondere auf das 175. Jubiläumsjahr des MTV. Er ging aber auch auf die Mitgliederentwicklung des MTV ein: „Nach Corona haben wir auch Positives zu vermelden“, sagte Sperlich. Zum 1. Juli dieses Jahres, also mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022/2023, zählte der MTV 5755 Mitglieder und habe damit seinen Mitgliederverlust aus der Pandemie-Zeit komplett ausgeglichen. „Die hohen Zuwächse an Mitgliedern zeigen, welch große Anziehungskraft der MTV weiterhin hat“, so Sperlich. Nächstes Highlight des Jubiläumsjahres ist die Vereinssportshow am 18. November.

