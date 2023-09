Weltmeisterlicher Besuch bei der U10 der MTV/BG Wolfenbüttel

Wolfenbüttel Wolfenbütteler U10-Basketballer haben bei ihrem ersten Spiel der Saison mit Dennis Schröder einen besonderen Gast in der Halle am Wall.

Saisonauftakt in der Regionsliga der U10-Basketballer. Die MTV/BG Wolfenbüttel empfing die SG Braunschweig in der Sporthalle Am Wall. Doch das Spielgeschehen auf dem Parkett geriet schon bald zur Nebensache. „Aus dem Gerücht, dass Dennis Schröder zuschauen würde, dessen Neffe bei der SG spielt, wurde noch während der ersten Hälfte Gewissheit“, berichtete MTV/BG-Coach Maxim Hoffmann.

Gegen die Schnellangriffe und das Teamplay der Braunschweiger war die junge Wolfenbütteler Truppe letztlich unterlegen. Es spielte aber keine Rolle. Nach der Schlusssirene gab es natürlich nur ein Thema. „Dennis hat sich für jede und jeden anschließend Zeit genommen“, sagte Hoffmann. Selbst als vom Landeshuter Platz die Wolfenbütteler U12- und U14-Mädchen von ihren Spielen herüberkamen, schrieb der Weltmeister und Turnier-MVP Schröder geduldig weiter Autogramme. „Er war der MVP in Geduld“, sagte Hoffmann – und bedankt sich auch im Namen der Wolfenbütteler Jugendbasketballer für den Besuch des Braunschweigers, der in der Jugend selbst für eine Saison das Wolfenbütteler MTV/BG-Trikot trug. „Die Trikots unserer Jungs hätte er fast wiedererkannt“, scherzte Hoffmann.

lüp

