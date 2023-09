Wolfenbüttelerin Lina Lipke spielt im Nationalteam

Die noch junge American-Football-Abteilung des MTV Wolfenbüttel hat bereits ihre erste Nationalspielerin, die noch dazu jetzt an der U15-Junioren-Europameisterschaft im Flag Football teilnahm. Lina Lipke von den Young Wolves überzeugte die Nationaltrainer zuvor bei einem Tryout.

„Lina hatte bereits in ihrer vorherigen Mannschaft durch jahrelanges Training und Erfolge auf sich aufmerksam gemacht. Aufgrund ihrer Fähigkeiten erhielt sie die Gelegenheit, an einem Tryout für U17-Spieler teilzunehmen, obwohl sie erst 13 Jahre alt war“, heißt es in einem Bericht des MTV. Lina Lipke stellte sich der Konkurrenz als jüngste Teilnehmerin bei einem Tryout in Kelkheim mit Talenten aus allen Teilen Deutschlands.

Als Lipke schon nicht mehr mit einer Nominierung rechnete, kam die Nachricht vom Verband: Es soll kurzfristig ein U15-Mix- Nationalteam gebildet werden. Auf Empfehlung ihres U17-Trainers wurde die Wolfenbüttelerin berufen. Nach einem gemeinsamen Trainingscamp ging es nach Italien zur EM, wo die deutsche Auswahl auf starke Gegner traf und am Ende einen stolzen fünften Platz belegte. MTV-Trainer Thomas Lipke plant bereits, im nächsten Jahr mit noch mehr Talenten an den Tryouts für die Nationalteams teilzunehmen.

