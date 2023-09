MTV Wolfenbüttel müht sich zum Auswärtssieg gegen Vechelde

Wolfenbüttel Die A-Junioren bleiben nach dem 4:1-Erfolg Spitzenreiter der Landesliga. Germanias B-Junioren verzweifeln an effektiven Vecheldern.

Die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel bleiben in der Landesliga spitze, mussten aber in Vechelde einen Rückstand umbiegen. Auch die „Zweite“ des MTV bleibt in der Bezirksliga ungeschlagen.

A-Junioren, Landesliga

JFV 37 Göttingen – BV Germania Wolfenbüttel5:1 (2:0). Tore: 1:0 Geisenhainer (34.), 2:0 Willmann (36.), 3:0 Nekuienia (56.), 4:0 Kosic (84.), 4:1 Bejaoui (86.), 5:1 Mädler (90.). Die Wolfenbütteler warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Beim Spitzenteam in Göttingen war nichts zu holen.

Berkay Kartal (in Blau) gewann mit der U19 des MTV bei Arminia Vechelde (in Grün). Foto: Henrik Bode / regios24

MTV Wolfenbüttel knackt Vechelde in der Schlussphase

Arminia Vechelde – MTV Wolfenbüttel 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Bytyqi (16.), 1:1 Seiffert (32.), 1:2 Krüger (75.), 1:3 Seiffert (86.), 1:4 Wolf (90.+1). Hellwach und fokussiert sind die Wolfenbütteler ins Spiel gestartet. „Wir hatten wieder Chancen für zwei Spiele“, sprach MTV-Coach Anthony Pfitzner ein bekanntes Problem seiner Elf an. Die Vechelder bestraften dies mit ihrem ersten Torschuss – 1:0. Doch die Wolfenbütteler blieben spielerisch dominant. Marlon Seiffert belohnte die Gäste mit dem Ausgleichstreffer. „In der zweiten Hälfte ergab sich ein ähnliches Bild. Wir sind permanent angerannt und haben viel Aufwand betrieben“, sagte Pfitzner. Spät zahlte sich dieser Aufwand doch noch aus. Gustav Krüger, erneut Seiffert und Paul Wolf sorgten für den 4:1-Endstand. Nun fiebern die Meesche-Kicker auf das Topspiel hin: Am Samstag um 14 Uhr empfangen sie den Tabellenzweiten Eintracht Northeim.

A-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel – JFV Kickers 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Ragusa (15.), 1:1 (38.), 2:1 Ragusa (49.), 3:1 Goldstein (54.), 4:1 Knackstedt (56.). Starke Phasen wechselten sich bei den Hausherren mit Abschnitten ab, in denen die Wolfenbütteler unkonzentriert agierten. „Wir müssen das Spiel schon in der ersten halben Stunde entscheiden, stattdessen machen wir den Gegner unnötig stark“, sagte MTV-Coach Achim Freitag. Nach der Pause nutzten die Wolfenbütteler ihre Chancen konsequent aus. „Dann haben wir das Fußballspielen weitestgehend eingestellt. Die Ergebnisse passen bisher, aber wenn wir dauerhaft oben bleiben wollen, müssen wir die Schwächephasen abstellen“, forderte Freitag.

B-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – VfB Fallersleben 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Xhemshiti (51.), 2:0 Keune (75.), 2:1 Schöpke (80.+2). Lean Xhemshiti und Jason Keune schossen den MTV zum Erfolg.

Germania Wolfenbüttel verzweifelt an effektiven Arminen

B-Junioren, Bezirksliga

Arminia Vechelde II – BV Germania Wolfenbüttel 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Papenberg (16.), 1:1 Adler (19.), 2:1 Skejic (46.), 3:1 Papenberg (80.+5). „Das war eine ärgerliche und unnötige Niederlage“, sagte BVG-Trainer Yannis Krüger. „Es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, doch Vechelde hat aus drei klaren Chancen drei Tore gemacht.“ Seine Mannschaft dagegen habe sich bestenfalls Halbchancen erarbeitet und habe zudem umständlich im Abschluss agiert. Der Plan sei gewesen, den Gegner sofort unter Druck zu setzen. „Der ging aber nicht ganz auf, denn schon nach einer Viertelstunde lagen wir in Rückstand“, so Krüger. Lasse Adler glich zwar aus, doch das war es mit der Germania-Herrlichkeit. „Nach der Pause haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht und ihn nur begleitet“, konstatierte Krüger Ein früher und ein sehr später Gegentreffer besiegelten die Niederlage des Krüger-Teams.

TSV Germania Lamme – MTV Wolfenbüttel II 10:0 (6:0). Die zweite U17-Mannschaft bleibt das Sorgenkind der MTV-Familie und steht auf dem letzten Tabellenplatz.

C-Junioren, Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – VfL Wolfsburg II 0:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Spiroski (6., 18.), 0:3 Altun (23.), 0:4 Aytac (39.), 0:5 Lazzara (61.). Die Grün-Weißen hatten in der Partie in Wolfenbüttel früh die Weichen auf Auswärtssieg gestellt.

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 2:0 (0:0). Tore: 1:0 (55.), 2:0 (70.). Es war die vierte Niederlage im vierten Spiel für die Meesche-Kicker, die damit das Schlusslicht der Liga sind.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de