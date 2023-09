Auftakt beim Aufstiegsaspiranten für MTV/BG Wolfenbüttel

Wolfenbüttel Der Aufsteiger aus der Lessingstadt startet bei der TSG Westerstede in die neue Regionalliga-Saison. Neuzugang Leon Fertig reist zur U23-WM.

Erstmals waren in der vergangenen Woche alle Neuzugänge der Wolfenbütteler Basketballer gemeinsam in der Halle, um zusammen zu trainieren: (von links) Luca Hammerl, Emilio Arellano, Jannik Göttsche, Leon Fertig und Fabian Drinkert.

Die Vorbereitung lief aufgrund von Krankheiten durchwachsen, zwei geplante Testspiele sind ausgefallen, die Versuche, einen US-Profi zu verpflichten, sind gescheitert – doch diese Rückschläge sollen jetzt alle keine Rolle mehr spielen. Für die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel wird es am Samstag ernst, wenn der Aufsteiger bei der TSG Westerstede – dem Unterbau des Bundesligisten Baskets Oldenburg – antritt (18.45 Uhr).

Erstes Training mit allen Neuzugängen bei MTV/BG Wolfenbüttel

Immerhin konnte MTV/BG-Coach Christian Raus in der vergangenen Woche erstmals mit allen Neuzugängen trainieren. Neben dem Top-Transfer, dem Center Jannik Göttsche (kam von den Basketball Löwen Braunschweig), war unter anderem auch Leon Fertig mit dabei. Der Flügelspieler galt ein wenig als „Wundertüte“, weil er sich zuletzt vor allem auf die Basketball-Variante 3x3 spezialisiert hatte. „Das sah jetzt schon sehr gut aus“, sagte Raus über die Trainingseinheiten mit dem Neuzugang. Allerdings wird Fertig die ersten drei Saisonspiele verpassen. Er ist nach der Trainingswoche in Wolfenbüttel weitergereist zur U23-Nationalmannschaft im 3x3, mit der er ab dem kommenden Mittwoch im polnischen Lublin um den Weltmeistertitel spielen wird.

Kapitän Elias Güldenhaupt kehrt zurück

Auch Neuzugang Luca Hammerl wird beim Auftakt erkrankt fehlen. Dafür hat sich Kapitän Elias Güldenhaupt nach einer Hüftverletzung zurückgemeldet. „Er fährt mit nach Westerstede, hat aber noch Trainingsrückstand“, sagt Raus. Mit dem Rückkehrer Emilio Arellano steht aber für die Position 4 ein Ersatz parat.

Gegner mit Bundesliga-Umfeld

Für den Sportlichen Leiter des MTV/BG-Teams, Maxim Hoffmann, geht es übrigens zurück zur alten Wirkungsstätte. Jahrelang war Hoffmann Trainer im Jugendbereich des Bundesligisten Oldenburg, feierte als Co-Trainer der Herrenmannschaft 2015 den Sieg im DBB-Pokal. Einige seiner ehemaligen Jugendspieler stehen jetzt auch im Kader des „Farmteams“ Westerstede. „Außerdem haben sie Leute wie Fritz Hemschemeier, die problemlos als ProB-Spieler durchgehen könnten. Da sind viele dabei, die sich im Sog der Bundesliga-Mannschaft befinden“, sagt Hoffmann.

Christian Raus sieht sein Team in der Außenseiterrolle

Neben dem erfahrenen Guard Hemschemeier besteht das Westersteder Team vor allem aus jungen Talenten, die nach oben wollen. „Die haben alle die Vorbereitung mit dem Bundesliga-Team absolviert“, so Hoffmann. Außerdem hat das Team mit Carrington Wiggins einen US-Profi verpflichtet. „Die wollen zurück in die ProB und sind in dem Spiel gegen uns der Favorit“, betont MTV/BG-Coach Christian Raus.

