Patrick Reinboth lässt Blau-Gelb Asse spät jubeln

Der FC Blau-Gelb Asse hat in der Fußball-Bezirksliga 3 in seinem achten Saisonspiel das erste sportliche Lebenszeichen gesendet. Beim VfL Salder gelang dem Liga-Neuling am Mittwochabend mit 3:2 (1:2) der erste Sieg. Angenehmer Nebeneffekt: Die Blau-Gelben sind die rote Laterne los, sie schoben sich mit nun fünf Pluspunkten auf den drittletzten Tabellenplatz vor.

Patrick Reinboth schießt den FC Blau-Gelb Asse in der Nachspielzeit zum Sieg

Umjubelter und später Siegtorschütze der Asse-Kicker war Patrick Reinboth, der in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Konter über die linke Seite mit dem Treffer zum 3:2 veredelte. 3:2, Torschütze Reinboth? Da war doch was! Ja, im Juni hatte der Offensivmann seine Mannschaft, die seinerzeit noch als SG Remlingen/Denkte antrat, im Relegations-Endspiel gegen die FG Vienenburg/Wiedelah mit dem 3:2 in der Verlängerung in die Bezirksliga geschossen.

„Wir haben dieses Mal auch das Glück des Tüchtigen gehabt“, sagte Asse-Trainer Michael Grahe, der „kein traumhaftes Fußballspiel“ gesehen hatte. Seine Mannschaft verteidigte in Halbzeit 1 fahrig, nach dem Seitentausch dann sehr kompakt. „Unser Glück war, dass wir mit der ersten Aktion der zweiten Halbzeit zum 2:2-Ausgleich kamen.“ Das Tor gab der Asse-Elf neuen Mumm. „Danach haben wir gut gegen den Ball gearbeitet.“ Der Rest ist bekannt. Reinboth ließ den FC spät jubeln.

Tore: 0:1 Zach (23.), 1:1, 2:1 Nirwing (28., 36.), 2:2 Knoblauch (46.), 2:3 Reinboth (90.+3).

