Auf die Kür folgt für Arminia Adersheim die Pflicht

Adersheim In der vorgezogenen Partie des 8. Spieltags der Fußball-Bezirksliga 3 reist das Team von Garrit Golombek am Freitag zum SV Innerstetal.

Die Adersheimer um Spielertrainer Garrit Golombek (im Bild) streben am Freitagabend in Groß Elbe gegen den SV Innerstetal drei Punkte an.

Das 2:2 vor Wochenfrist gegen die bis dato verlustpunktfreie TSG Bad Harzburg war die Kür, das Remis dienten den Spielern des FC Arminia Adersheim als Stimmungsaufheller nach zuvor zwei Niederlagen und dem Abrutschen ins untere Tabellendrittel. Am Freitagabend (19 Uhr) folgt für das Team um Spielertrainer Garrit Golombek in der Fußball-Bezirksliga 3 die Pflicht. In der vorgezogenen Partie des 8. Spieltags muss in Groß Elbe gegen den SV Innerstetal ein Sieg her. Den fordert auch Golombek beim Blick auf die aktuelle Tabelle ein. „Wir brauchen die drei Punkte, um endlich wieder da unten herauszukommen.“

Die Mannschaft kommt über die Gemeinschaft, den Kampfgeist und sie verfügt über ein schnelles Umschaltspiel. Garrit Golombek, Spielertrainer des FC Arminia Adersheim, über Freitagabend-Gastgeber SV Innerstetal

Golombek weiß, was seine Jungs am Elber Berg erwartet. „Innerstetal spiel genau den Stil wie in der vergangenen Saison. Die Mannschaft kommt über die Gemeinschaft, den Kampfgeist und sie verfügt über ein schnelles Umschaltspiel.“ Vorne habe sie mit Luca Rosowski einen Offensivmann, „der schnell ist und einen guten Schuss hat“, weiß Golombek.

Offen ist, welche Startelf Golombek am Freitag auf den Rasen schicken kann. „Personell sind wir stark eingeschränkt“, lässt der 32-Jährige durchblicken. Einige urlaubs- und berufsbedingt fehlende Spieler erschweren Golombek das Aufstellungs-Puzzle.

jk

