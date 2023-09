Wolfenbüttel Am Sonntag sind die vier Spitzenteams der Staffel 2 unter sich. SV Kissenbbrück empfängt Fümmelse, Sickte/Hötzum fährt nach Hallendorf.

Der SV Kissenbrück (in Rot) will am Sonntag den ersten Heimsieg einfahren.

Fußball Zwei Gipfeltreffen in der Nordharzliga

In Staffel 2 der Fußball-Nordharzliga stehen am Sonntag (15 Uhr) gleich zwei Gipfeltreffen an: Der Tabellenvierte SV Kissenbrück empfängt den Spitzenreiter SV Fümmelse. Die SG Sickte/Hötzum, aktuell Tabellendritter, reist zum TSV Hallendorf, der momentan auf Platz 2 steht.

SV Kissenbrück hofft auf den ersten Heimsieg

Für die Kissenbrücker gilt vor der Partie gegen Fümmelse: Keine Angst vor großen Namen. Außerdem geht das Team von Trainer Alexander Böhm mit breiter Brust in das Altkreisderby. „Wir haben alle Mann an Bord, wir wollen unseren ersten Heimsieg und uns im oberen Drittel festsetzten“, gibt Böhm als Marschroute vor. „Mit Fümmelse kommt ein Gegner, der gerade nach vorne richtig stark ist. Wir müssen den Mut haben, selbst den Ball konsequent nach vorne zu spielen“, fordert der SVK-Coach. Die Gäste werden auf Sieg spielen, um einen Konkurrenten weiter auf Distanz zu halten.

Bei der SG Sickte/Hötzum gibt es noch zahlreiche Baustellen

In Zurückhaltung übt sich derweil Stephan Köchy, Spielertrainer der SG Sickte/Hötzum. „Die Tabellenkonstellation sagt zwar ein Topspiel voraus, nach unseren letzten Leistungen wird es aber sehr schwer für uns, in Hallendorf etwas Zählbares zu holen“, sagt Köchy. Hallendorf spiele bisher eine sehr gute Runde und gehe als Favorit in die Partie. Bei der SG gibt es hingegen noch einiges zu tun. „Wir sind noch nicht auf dem Level, auf dem wir gerne sein würden. Wir müssen uns als Mannschaft noch finden und von Woche zu Woche für die Punkte kämpfen. Gerade auswärts läuft es noch sehr schleppend, da wollen wir besser auftreten und ein anderes Gesicht zeigen“, sagt der Spielertrainer der SG.

Die weiteren Partien in Staffel 2:

MTV Lichtenberg – Lindener SV (Fr., 19 Uhr), Vahdet SZ II – SG Veltheim/Lucklum (Sa., 15 Uhr), BV Germania WF II – SC Gitter II (So., 12.30 Uhr), SV Wendessen – GA Gebhardshagen, TuS Cremlingen – TSV SZ (beide So., 15 Uhr).

