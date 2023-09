Sieg und Niederlage zum Auftakt für Wolfenbütteler VC II

Gegen Verbandsliga-Absteiger Bornum (schwarze Trikots) hatten Hendrik Metz (in Blau, links) und Raik Diekmann vom WVC II alle Hände voll zu tun. Am Ende reichte es nicht zum Punktgewinn.

Mit zwei Punkten sind die Landesliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC II aus ihrem Heimspieltag gegen den TV Bornum und den SV Altencelle zum Saisonauftakt herausgegangen. Es hätten durchaus etwas mehr sein können. „Daher sind wir auch nicht ganz zufrieden“, bilanzierte WVC-Spielertrainer Markus Lunter.

Wolfenbütteler VC II zahlt Lehrgeld gegen Verbandsliga-Absteiger

Wolfenbütteler VC II – TV Bornum 1:3 (28:26, 22:25, 16:25, 23:25). Gegen den Verbandsliga-Absteiger haben die Wolfenbütteler den ersten Satz gewonnen und dann nachgelassen. „Wir wollten den Gegner unter Druck setzen. Das ist uns aber nur phasenweise gelungen“, sagte Lunter. Die Bornumer seien eine „sehr erfahrene Truppe, die kaum Fehler macht. Wir haben dagegen zu viele Fehler produziert“, so Lunter. Trotzdem gingen die Sätze 2 und 4 nur ganz knapp verloren. „Es waren Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben“, befand der Coach. Sein Team sei nach der Niederlage zwar enttäuscht gewesen, „aber wir haben viel gelernt.“

Im letzten Satz wird‘s spannend

Wolfenbütteler VC II – SV Altencelle 3:2 (25:18, 16:25, 21:25, 25:22, 16:14). Auch im zweiten Spiel entschieden die Gastgeber in der Halle am Wall den ersten Durchgang für sich. „Nach dem starken ersten Satz haben wir aber aufgehört, unser Spiel zu spielen“, sagte Lunter. Die Wolfenbütteler haben immer weniger Druck mit ihren Aufgaben erzeugt. Vom Gegner kamen dagegen sehr platzierte und harte Aufgaben zurück. „Die haben uns ins Schwimmen gebracht“, so Lunter. In der Annahme war die WVC-Reserve streckenweise nicht stabil genug. „Dann haben wir uns neu ausgerichtet und konnten besser unser Spiel spielen“, sagte Lunter. Es blieb spannend bis zum Schluss, doch am Ende setzten sich die Wolfenbütteler durch.

Saisonziel: Jugendintegration

Die „Zweite“ des WVC verfolgt das Ziel, junge Spieler an das Landesliga-Niveau heranzuführen. „Wir haben wieder einige neue Leute: Junge Spieler aus unserer dritten und vierten Mannschaft, die wir im Laufe der Saison integrieren wollen“, berichtete Lunter, dessen Kader aus insgesamt 17 Spielern besteht. Dabei setzt das Team auf eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung. Neben dem Spielertrainer Lunter gibt es einige noch routiniertere Akteure in dem Team.

Marcus Tippner und Wolfgang Turck sorgen für Routine

So ist bereits Ende vergangener Saison Marcus Tippner nach langem Auslandsaufenthalt zum Team zurückgekehrt. Tippner hatte unter anderem vor fast 20 Jahren mit dem MTV Salzdahlum in der Regionalliga gespielt. Mit Wolfgang Turck hat sich zudem ein weiteres Urgestein des Wolfenbütteler Volleyballs dem Team fest angeschlossen. „Letzte Saison hatte er hin und wieder ausgeholfen. Diesmal ist er fest dabei“, freute sich Lunter über die geballte Erfahrung in seinem Team.

Sportlich solle am Ende ein „gesunder Mittelfeldplatz“ herausspringen, so Lunter. Weiter geht‘s für die WVC-Reserve am Sonntag (11 Uhr) beim Aufsteiger SV Lengede. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, kündigte Lunter an.

