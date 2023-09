Bulldogs Wolfenbüttel starten mit Sieg und Niederlage

Ein bisschen anders hatten sich Uwe Landeck und Marc Burmeister ihr Debüt bei Darts-Bundesligist Bulldogs Wolfenbüttel vorgestellt, doch mit dem 8:4-Sieg über Goch betrieb der Vizemeister erfolgreich Schadensbegrenzung nach der 4:8-Auftaktniederlage gegen Rekordchampion Vegesack Bremen.

Neuzugang Burmeister fühlt sich wohl in Wolfenbüttel

„Es ist eine richtig tolle Einheit bei den Bulldogs. Hier kann ich mich außerdem hervorragend weiterentwickeln, dafür nehme ich die weiteren Wege gern in Kauf“, schwärmte Burmeister. Der Hamburger hätte mit dem SC Eilbek einen Bundesliga-Verein praktisch vor der Tür, doch Daniel Zyglas Empfehlung, mal die Bulldogs kennenzulernen, überzeugte den 25-Jährigen sofort. Gern hätte er auch sofort mit Bestleistungen zurückgezahlt, doch Bremens Topspieler Andree Welge, sechsmaliger WM-Teilnehmer und mehrfacher deutscher Meister, zeigte sich blendend aufgelegt und beendete das Match in 15, 17, 17 und 22 Darts sehr zügig. Im Doppel konnte sich Burmeister an der Seite von Zygla später revanchieren. Mit 4:3 Legs bezwangen sie Welge und Hendrik Krumm.

Auch Uwe Landeck, der vom SC Diedersen Treble Bull zu den Lessingstädtern kam, hatte mit Tomas „Shorty Schleifstein“ Seyler einen dicken Brocken vor der Nase. Dem mehrfachen deutschen Meister und WM-Teilnehmer gelang ein Break gegen den Aufschlag Landecks, das er bei eigenem Beginn zum 4:2 bestätigte. Da nützte es auch nichts, dass der neue Bulldog mit einem 79er Schnitt sogar besser dastand als der ehemalige WM-Kultkommentator.

2:6 stand es vor den Doppeln, doch Christian Helmecke/Arno Merk und Zygla/Burmeister hielten die kleine Hoffnung auf das Unentschieden am Leben. Doch der Rekordmeister sicherte sich die beiden Schlussdoppel.

Bulldogs Wolfenbüttel besiegen den 1. DSC Goch

Gegen den 1. DSC Goch sorgten Zygla (drei 180er sowie drei Short Legs) und Arno Merk (zwei 180er und vier Short Legs) mit bärenstarken Einzeln für den 2:2-Zwischenstand. Burmeister, Marcel Gomula und Meik Dankers stellten die Weichen vor den entscheidenden Doppeln. Gomula/Merk machten sofort Nägel mit Köpfen und sicherten den ersten Zähler. Meik Dankers/Dominik Schelze tüteten den Tagessieg sicher ein und zum Abschluss kam Landeck an der Seite von Stefan Przybylek auch zu seinem ersten Erfolg im Bulldogs-Trikot.

„Beide waren die erwartet starken Gegner. Mit dem Sieg über Goch blicken wir nun optimistisch auf den nächsten Spieltag“, schloss Kapitänin Melanie Kunze den Saisonauftakt ab.

