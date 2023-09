U19 des MTV Wolfenbüttel dreht Spiel und verteidigt Platz 1

Der Wolfenbütteler Gustav Krüger (in Blau) überwand den Gifhorner Torwart zum zwischenzeitlichen 1:1 in der A-Junioren-Landesliga.

Dritter Sieg im dritten Spiel für die Landesliga-A-Junioren des MTV Wolfenbüttel. Im Heimspiel gegen den MTV Gifhorn geriet das Team jedoch zweimal in Rückstand, ehe es die Partie nach der Pause noch mit 4:2 für sich entschied. Eine erfolgreiche Aufholjagd gelang auch den B-Junioren des BV Germania, die in der Bezirksliga nach einem 0:3-Rückstand noch ein Remis erzielten.

MTV Wolfenbüttel lässt viele Chancen liegen

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – MTV Gifhorn 4:2 (2:2). Tore: 0:1 Kaub (1.), 1:1 Krüger (12.), 1:2 Eggers (34.), 2:2 Cerrillo (43.), 3:2 Seiffert (60.), 4:2 Pavlic (63.).

Kaum eine Minute war vergangen, da lagen die Meesche-Kicker nach einem individuellen Fehler bereits zurück. Die Wolfenbütteler kamen schnell zurück, gerieten aber wieder in Rückstand. „Gifhorn trifft mit seinem zweiten Torschuss zum 1:2. Das war brutal effizient, was die gespielt haben“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Anders die Hausherren: Laut Pfitzner hätte sein Team sechs Tore vor der Pause machen müssen. Immerhin gelang Luis Cerillo der Ausgleich vor dem Gang in die Kabine. „Wir haben uns zu selten belohnt. Die Mannschaft ist aber nach zwei Rückständen wieder zurückgekommen und dann haben wir folgerichtig das Spiel gedreht“, lobte der Coach sein Team. In der zweiten Halbzeit sei es ein Spiel auf ein Tor gewesen, wobei der MTV rund 70 Prozent Ballbesitz hatte. Die Wolfenbütteler stehen somit bei der vollen Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen und führen die Tabelle an.

A-Junioren, Bezirksliga Mitte

MTV Wolfenbüttel II – JSG Papenteich 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Ragusa (22., 47.), 3:0 Müller (62.), 4:0 Senge (67.), 5:0 Tost (70.).

B-Junioren, Landesliga

BSC Acosta – MTV Wolfenbüttel 2:1 (0:0). 0:1 Pattberg (44.), 1:1 (59.), 2:1 (62.).

Joris Pattberg brachte die Gäste aus der Lessingstadt kurz nach der Pause in Führung, doch den Braunschweigern gelang ein Doppelschlag binnen drei Minuten zum Heimsieg.

Germania Wolfenbüttel wacht nach einer Stunde auf

B-Junioren, Bezirksliga

BV Germania Wolfenbüttel – Lehndorfer TSV 3:3 (0:1). Tore: 0:1 (25.), 0:2 (46.), 0:3 (49.), 1:3, 2:3 Koch, 3:3 Dege (74.).

Zehn Tage nach dem 5:0-Sieg des BVG im Pokal gegen Lehndorf trafen beide Teams im Ligabetrieb abermals aufeinander. „Doch alles, was im Pokal noch zu unseren Gunsten gelaufen ist, hat im Punktspiel nicht geklappt“, sagte Germania-Trainer Yannis Krüger. Lehndorf sei besser im Spiel gewesen, führte zur Pause verdient mit 1:0 und erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel im Anschluss an zwei Eckbälle auf 3:0. „Nach einer Stunde sind dann auch wir endlich aufgewacht“, sagte Krüger. Luca Koch verkürzte per Doppelschlag auf 2:3, ehe ein Freistoß von Kapitän Valentin Dege von der Mittellinie den Weg ins Tor fand – 3:3 (74.). „In den letzten 20 Minuten haben wir eine super Reaktion gezeigt. Mit der ersten Stunde des Spiels bin ich aber unzufrieden“, betonte Krüger. „Deshalb ist das Unentschieden für uns durchaus schmeichelhaft.“

MTV Wolfenbüttel II – BSC Acosta II 2:5 (1:5). Tore: 1:0 Aktan (10.), 1:1 Schaare (12.), 1:2 Mwinnuore (29.), 1:3 Priesmeyer (32.), 1:4 Shahayeb (37.), 1:5 Sammie (38.), 2:5 Derbas (71.).

Erfolgreiche Rückkehr für Bert König

C-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – BSC Acosta 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Mawlawi (29.), 0:2 Azouz (31.), 0:3, 0:4 Solaker (44., 47.), 0:5 Beisert (62.), 0:6 Azouz (70.+2).

Bert König feierte eine erfolgreiche Rückkehr in den Meesche-Sportpark. Der langjährige MTV-Jugend-Coach gewann mit dem BSC deutlich gegen sein Ex-Team, das inzwischen von seinen ehemaligen Co-Trainer Paul Schöngart.

„Zweite“ des MTV bleibt ungeschlagen

C-Junioren, Bezirksliga Mitte

BSC Acosta II – MTV Wolfenbüttel II 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Klein (11.), 0:2 Ahmad (18.), 1:2, 2:2 Arlt (29., 51.), 2:3 Ahmad (56.).

Der dritte Sieg in Folge für die „Zweite“ des MTV, die schnell mit zwei Toren in Führung ging, Vor der Pause kam Acosta zum Anschlusstreffer, Mitte der zweiten Halbzeit zum Ausgleich. „Meine Jungs zeigten aber eine gute Moral und fighteten sich wieder ins Spiel“, lobte MTV-Coach Torsten Rupprecht. Mohammed Ahmad sorgte mit seinem zweiten Treffer für den Auswärtssieg.

