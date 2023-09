Der SV Halchter (in Rot) setzte sich gegen Blau-Gelb Asse II locker mit 3:0 durch und sprang auf Platz 2 in der Staffel 3.

1. Fußball-Nordharzklasse Schladen springt in Unterzahl an die Tabellenspitze

In der 1. Fußball-Nordharzklasse 3 gewann der SV Halchter gegen den FC Blau-Gelb Asse II mit 3:0, während der TSV Destedt bei Aufsteiger MTV Wolfenbüttel III mit 1:3 unterlag und weiter im Tabellenkeller festhängt. Der SV Schladen sicherte sich den Platz an der Sonne mit einem 9:2 gegen die SG Lucklum/Veltheim II.

Staffel 2

FSV Fuhsetal – SV Union Salzgitter II 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Schneider (35.), 1:1 Rott (56.), 2:1 Freckmann (79.), 3:1, 4:1 Rott (90.+40, 90.+50).

Es gab gegen Ende der Partie eine lange Unterbrechung, weil ein Krankenwagen benötigt wurde. Ein Union-Spieler hatte sich verletzt. Die beiden letzten Tore fielen, nachdem es weiter ging. „Nach einer miserablen Halbzeit haben wir uns gefangen und hätten am Ende noch deutlicher gewinnen müssen“, sagte FSV-Trainer Fred Matejasik.

Staffel 3

SV Wendessen II – SF Ahlum 3:5 (3:2). Tore: 0:1 Mura (4.), 1:1 Khelif (27.), 2:1 Schmeida (29.), 2:2 Müller (37.), 3:2 Pötschke (43.), 3:3 Mura (57.), 3:4 Bartsch (79.), 3:5 Bräuer (84.).

„Wir mussten uns nach dem Gegentreffer erst finden. Wir haben dann das Spiel bestimmt, die Führung zur Pause war verdient“, befand Wendessens Trainer Max Ludwig. Nach dem Wechsel habe seine Mannschaft das Spiel „leider komplett aus der Hand gegeben“. Ohne eine weitere Chance zur erspielen, ergaben sich die Platzherren. Ahlum sei nicht besser gewesen, „aber konsequenter“.

Wir waren stark ersatzgeschwächt, ich musste sogar ins Tor. Destedts Trainer Marco Klare über seinen ungewöhnlichen Einsatz im Spiel beim MTV Wolfenbüttel III

MTV Wolfenbüttel III – TSV Destedt 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Ludew (3.), 1:1 Richter (62.), 2:1 Rozajac (73.), 3:1 Pfitzner (79.).

„Wir waren stark ersatzgeschwächt, ich musste sogar ins Tor“, berichtete Destedts Trainer Marco Klare. „Doch das soll keine Ausrede sein. Wir haben einfach unsere Chancen liegengelassen, daran hat es gelegen“, ärgerte sich Aushilfs-Torwart Klare nach der Niederlage gegen den Aufsteiger, der die ersten drei Zähler sammelte.

SV Halchter – FC Blau-Gelb Asse II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Seidel (19.), 2:0 Schmidt (31.), 3:0 Seidel (75.).

Zur Pause hätte es noch deutlicher aussehen können für den HSV, das 2:0 sei laut Trainer Tobias Hoffmann sehr verdient gewesen. Nach dem Wechsel fanden die Gäste besser ins Spiel. „Wir haben dann so ein wenig die Konsequenz und Souveränität vermissen lassen“, sagte Lehmann, dessen Team jedoch mit dem 3:0 „den Deckel drauf gemacht“ habe.

SV Borussia Salzgitter – SG Bohrstadt 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Tebis (45.), 2:0 Dao Hai (55.), 3:0, 4:0 Tebis (80., 87.).

„Das war eine absolut desolate Leistung“, schimpfte SG-Trainer Thomas Alpert. „Nur unseren Keeper Jan Freiberger nehme ich raus aus der Kritik.“ Eine solche Leistung gegen einen mittelmäßigen Gegner habe er noch nicht erlebt. „Im Spiel gegen Halchter müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen. Mund abputzen und weiter“, sagte Alpert.

SV Schladen – SG Lucklum/Veltheim II 9:2 (3:1). Tore: 0:1 Hofmeister (4.), 1:1, 2:1 Becker (15., 26.), 3:1 Fischer (40.), 4:1 Becker (52.), 4:2 Sahinkaya (60.), 5:2 Jegel (63.), 6:2, 7:2 Ambrosius (76., 79.), 8:2 Löffler (85.), 9:2 Fischer (89.).

„Die Gäste haben das gut gemacht, aber irgendwann hat sich unsere Qualität durchgesetzt. Wir haben die Tore echt klasse herausgespielt“, sagte Schladens Spielertrainer Jan Fischer. Schladen lag zunächst zurück, spielte nach einer roten Karte in der 43. Minute in Unterzahl, gewann aber am Ende fast zweistellig. In dieser Verfassung zählt der SV zu den Aufstiegsaspiranten.

MTV Salzdahlum II – TuS Cremlingen II 4:3 (1:3). Tore: 0:1, 0:2 Westphal (16., 24.), 1:2 Soltau (29.), 1:3 Kistner (34.), 2:3, 3:3, 4:3 Wittchen (51., 53., 63.).

Die erste Halbzeit gehörte den Gästen, die 3:1 vorne lagen. Die zweite Hälfte gehörte dann Niklas Wittchen, der Salzdahlums Reserve mit einem Hattrick binnen 12 Minuten nach einem 1:3-Pausenrückstand noch zum 4:3-Sieg schoss.

