Sülfeld kassiert spätes 2:3, der TVJ ist neuer Spitzenreiter

Torreich ging es wieder in der Fußball-Kreisliga zu. Den Bock „abgeschossen“ hat dabei erneut der ESV Wolfsburg, der auch in seinem zweiten Saisonspiel zweistellig getroffen. Und auch in Hehlingen bekamen die Zuschauer ein halbes Dutzend Tore zu sehen – alle für die Gäste aus Wolfsburg.

Mit großem Optimismus ging Hehlingens Trainer Marcel Csehan in die Partie gegen den Tabellenführer TV Jahn Wolfsburg. Der Optimismus war aber schon in der Halbzeitpause verflogen. Fünfmal hatte TSV-Keeper Max Mohnke da schon hinter sich greifen müssen. Besonders ärgerlich aus Sicht der Hausherren: In den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs klingelte es viermal im Kasten von Mohnke. Auflösungserscheinungen bei den Hehlingern.

Im zweiten Durchgang gestalteten es die Gastgeber ausgeglichener. Ein Ehrentreffer oder gar eine kleine Aufholjagd war dem TSV nicht vergönnt. Stattdessen machte Roberto Brunetti das halbe Dutzend Tore für die Jahner perfekt. Der TV Jahn hat durch den 6:0-Sieg den VfB Fallersleben II vom Platz an der Sonne gestoßen und führt nun das Tableau an.

SV Nordsteimke – TSV Wolfsburg 6:3 (3:1). Tore: 1:0 (6.), 2:0 Thiel (12.), 2:1 Thaqi (42.), 3:1 Prilop (45.+1), 3:2 Miranda (52.), 4:2 Gajewski (60.), 5:2 Sölter (62.), 5:3 Thaqi (67.), 6:3 Sölter (90.+1).

TSV Sülfeld – TSV Heiligendorf 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Sido (6.), 1:1 Senger (25.), 1:2 Sido (45.+2), 1:3 Ghaoui (76.), 2:3 Münnich (90.+4).

SSV Kästorf/Warmenau – Sport Union Wolfsburg 5:2 (3:1). Torfolge nicht gemeldet.

ESV Wolfsburg – SV Sandkamp 11:2 (3:1). Tore: 0:1 Goumou (30.), 1:1 Kresimon (34.), 2:1 Leis (35.), 3:1 Zimpfer (41.), 4:1 Arnold (53.), 5:1 Arnold (57.), 6:1 Krein (61.), 7:1 Wittmaier (63.), 8:1 Zimpfer (68.), 9:1 Habhab (70.), 9:2 Stute (71.), 10:2 Krein (75.), 11:2 Zimpfer (81.).

