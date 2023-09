Der SG Roklum-Winnigstedt gelingt der Befreiungsschlag

Es war wahrlich kein fußballerischer Leckerbissen, den Gastgeber FC Blau-Gelb Asse und die SG Roklum-Winnigstedt am Sonntagnachmittag bei drückender Hitze im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga 3 ablieferten. Dennoch gab es am Ende einen Sieger. Und der kam aus Roklum. Die SG setzte sich in Remlingen mit 2:0 (1:0) durch und reichte die rote Laterne an die Gastgeber weiter.

„Nein, ein Bezirksliga-Topspiel war es wahrlich nicht“, gab auch Roklums Spielertrainer Pascal Krafft ganz unumwunden zu. „Aber das war auch nicht zu erwarten.“ Entscheidend sei gewesen, dass seine Mannschaft den Abstiegskampf in dieser Partie mehr angenommen hatte als die Gastgeber.

Asse-Trainer Michael Grahe: Die Roklumer haben den Sieg mehr gewollt

Das sah Asse-Coach Michael Grahe anschließend ähnlich. „Die Roklumer haben den Sieg mehr gewollt. Sie haben um jeden Ball gekämpft“, erzählte Grahe, der mit seinen Jungs hart und offen ins Gericht ging: „Mangelhafte Einstellung, fehlender Einsatzwille. Bei uns fehlte alles, was notwendig ist, um im Abstiegskampf erfolgreich zu bestehen. Es gehört einfach mehr dazu, wenn man die Bezirksliga halten möchte.“

Roklums Erfolg leitete in der 21. Minute Dominik Schulze ein, der nach einer Standardsituation zur Stelle war und zum 1:0 traf. Christian Germer machte in der Schlussphase mit dem zweiten Treffer für die SG den Deckel drauf. „Ein Derby-Sieg, dazu zu Null. Was will man mehr?“, sagte Krafft, der seine Startelf auf mehreren Positionen verändert hatte – auch unter Berücksichtigung der hohen Außentemperaturen „Wir haben weniger konditionsstarke Spieler draußen gelassen, die zuletzt nicht immer zum Training kommen konnten.“

Tore: 0:1 Schulze (21.), 0:2 Germer (81.).

