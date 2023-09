U19 des VfL Wolfsburg schiebt sich auf Platz 2 vor

Zwei unterschiedliche Gesichter zeigten die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg am Wochenende in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost. Doch mit einer starken zweiten Halbzeit und einem treffsicheren Dzenan Pejcinovic gewannen die Grün-Weißen mit 4:1 (1:1) beim VfL Osnabrück und sprangen auf den zweiten Tabellenplatz.

Doch nach einem sicheren Sieg sah es zunächst nicht aus. Ab der 27. Minute liefen die Gäste aus der Autostadt einem Rückstand hinterher, Noel Werner traf für Osnabrück zum 1:0. VfL-Cheftrainer Daniel Bauer fand nach der Partie klare Worte, sein Team sei „im Ballbesitz viel zu fahrig und fehlerhaft gewesen. In der ersten Halbzeit war das definitiv zu wenig, was wir in der kommenden Woche auch mit den Jungs gemeinsam analysieren werden.” Profi-Leihgabe Pejcinovic schoss seine Farben mit seinem Tor kurz vor der Halbzeit (45+2. Minute) jedoch zurück in die Partie.

Wölfe-Nachwuchs zeigt nach dem Seitenwechsel sein „wahres Gesicht“

Nach dem Seitenwechsel brachten die Wolfsburger ihre individuelle Qualität auf das Feld und sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse. Elijas Aslanidis drehte die Partie nur kurz nach Wiederanpfiff (47.) und Pejcinovic machte den Sack dann endgültig zu: Seine weiteren zwei Treffer (56., 68.) sorgten für den

4:1-Endstand und ließen den VfL auf den zweiten Platz springen. Mit der Leistung nach dem Seitenwechsel zeigte sich auch Bauer deutlich zufriedener: „Chapeau, dass die Jungs den Schalter umlegen konnten und wie verwandelt aus der Kabine kamen. Da haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt und auf ganz hohem Level gespielt.“

VfL U19: Kirchmayr – Lebersorger (76. Köhler), Odogu, Börset (46. Östergaard), Braun – Amoako, Grzywacz (84. J. N. Costa), Aslanidis (76. L. Costa), Bröger, Akaegbobi (65. Herrmann) – Pejcinovic

Tore: 1:0 Werner (27.), 1:1 Pejcinovic (45. +2), 1:2 Aslanidis (47.), 1:3 Pejcinovic (56.), 1:4 Pejcinovic (68.).

