Im richtungsweisenden Heimspiel gegen Germania Bleckenstedt hatte MTV-Trainer Deniz Dogan (rechts) seine Jungs von der Seitenlinie immer wieder lautstark angetrieben – am Ende mit Erfolg.

Wolfenbüttel Das Team von Trainer Deniz Dogan kämpft in dem richtungsweisenden Spiel um den Anschluss an die vorderen Plätze in der Landesliga.