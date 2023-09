Bezirksmeistertitel gehen nach Wolfenbüttel und Schladen

Leichtathletinnen aus dem Kreis Wolfenbüttel holten in Rüningen Bezirksmeistertitel. Dort wurden die Meister im Mehrkampf und über die 2000 und 3000 Meter ermittelt. Der MTV Wolfenbüttel war im Vier- und Siebenkampf sowie über die 2000-Meter-Distanz auf der Bezirkssportanlage vertreten. Für den MTV Jahn Schladen sorgte Lucie Trapp für Erfolge.

Paula Griebel läuft auf 2000-Meter-Strecke allen davon

Die Wolfenbüttelerin Paula Griebel (U16) lief ein Rennen über fünf Runden auf der 400-Meter-Bahn. Bei heißen Temperaturen sicherte sich Griebel im Teilnehmerfeld von zehn Läuferinnen der U14/U16 in 7:32,34 Minuten den Gesamtsieg und den Bezirksmeistertitel in der U16. Paula Wilkening und Leonie Böhm starteten im Siebenkampf, Wilkening holte Bronze, Böhm folgte auf Platz 4.

In der W12 Wertung bestritt Johanna Skuppin ihren ersten Vierkampf und erreichte Platz 7. Vereinskolleginnen Inka Spellerberg und Hanna-Marie Edler setzen sich beide nach der ersten Disziplin Hochsprung in der W13 an die Spitze der Vierkämpferinnen und führten das über den weiteren Wettkampfverlauf fort. Edler glänzte in ihren Paradedisziplinen aus dem Sprungbereich und übersprang 1,45 m und eine Weite von 4,73 m. Mehr als zufrieden nahm sie auf Platz 1 den Bezirksmeisterwimpel bei der Siegerehrung entgegen. Spellerberg folgte mit einem deutlichen Vorsprung zu Platz 3 und 1745 Punkten auf Platz 2.

Die Schladenerin Lucie Trapp setzte sich bei den U18-Athletinnen im Vier- und Siebenkampf an die Spitze des Klassements.

