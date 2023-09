Laura Kleinwächter führt TTV Evessen zum Remis

Der Tischtennis-Verbandsligist TTV Evessen knöpfte dem Oberliga-Absteiger TuS Gümmer beim 7:7 im Heimspiel einen Punkt ab. Zur fleißigsten Punktesammlerin avancierte dabei Youngster Laura Kleinwächter, die nach ihrem bestandenem „Master off Education“-Studium wie befreit agierte. „Laura war bärenstark“, sagte Heike Kleinwächter über die Leistung ihres Sprösslings.

Zunächst lief es im Eingangsdoppel für die 24-jährige Angreiferin an der Seite von Birgit Gelhard jedoch nicht optimal. Es drohte sogar ein Punktverlust, da das Duo nach zwei verlorenen Sätzen auch im dritten Durchgang zurücklag. Erst in den Sätzen 4 und 5 kehrte die Schusssicherheit des TTV-Youngsters beim 11:6, 11:5 zurück. Parallel verloren Heike Kleinwächter und Ines Capelle etwas unglücklich gegen Annina Heyde und Judith Guretzki in vier Sätzen.

Laura Kleinwächter ist in den Einzeln nicht zu stoppen

Danach gab es aber Grund zum Jubeln: Laura Kleinwächter besiegte Julia Brandt und Heyde und setzte sich letztlich auch gegen Anke Donges durch. „Laura hat im vierten Satz sogar sechs Matchbälle abwehren müssen, um sich schließlich noch 15:13 behaupten zu können. Im Entscheidungssatz lief es wieder besser“, freute sich Heike Kleinwächter. Zuvor waren für den TTV bereits Heike Kleinwächter und Gelhard erfolgreich. Gelhard sorgte für das vorzeitige Remis, während Ines Capelle auch im dritten Einzel leer ausging. Insgesamt spiegelt sich die Ausgeglichenheit dieser Partie im Ball- (510:511) und Satzverhältnis (27:29) wider.

