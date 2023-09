34:27 – MTV Vorsfelde entscheidet Hitzeschlacht für sich

Vorsfelde. Die „Razorbacks“ stellen in Schellerten die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Er war bei tropischen Temperaturen Vorsfeldes erfolgreichster Werfer: Lars Hoffmann kam beim MTV-Sieg in Schellerten auf elf Tore.

Auf einen unnachgiebig kämpfenden Gegner und ein Publikum, das schnell zum achten Mann werden kann, hatten sich die Handballer des MTV Vorsfelde vor der Oberliga-Partie bei der SG Börde Handball eingestellt. Nicht vorbereitet waren die Eberstädter auf die hohen Temperaturen in Schellerten, die den 34:27 (20:15)-Sieg des MTV zur Hitzeschlacht machten.

Handballerisch verfügt die SG Börde über begrenzte Mittel. Der Aufsteiger zählt nicht zu den spielstärksten Mannschaften der Oberliga. Doch die Spielgemeinschaft kann die technischen Defizite kompensieren. Börde ist bekannt dafür, in jeder Begegnung 60 Minuten Vollgas zu gehen. „Die SG ist physisch stark“, hatte MTV-Mannschaftsführer Marius Thiele im Vorfeld betont. Der Kapitän durfte sich bestätigt sehen. Thiele berichtete nach dem Spiel: „Börde hat eine sehr harte Deckung gestellt.“

„Es ging für alle an die Substanz“

Die „Razorbacks“ wussten jedoch damit umzugehen. Wie auch mit der lautstarken Unterstützung für die SG von den Rängen. „Die Halle war voll“, sagte Thiele. „Es kam ordentlich Stimmung auf.“ Dass die Spielstätte kaum noch freie Plätze hatte, trug dazu bei, dass es in der Halle enorm heiß wurde. „Das waren tropische Temperaturen“, befand Thiele. „In der zweiten Halbzeit ging es für alle an die Substanz.“ Der MTV bestand den Konditionstest ohne Probleme.

Früh in der ersten Spielhälfte hatten die Vorsfelder die Weichen auf Sieg gestellt. „Wir sind gut gestartet, haben gleich vorgelegt“, berichtete Thiele. Nach kaum drei Minuten führten die Gäste mit 3:0. Als eine Viertelstunde rum war, lagen die Eberstädter mit 12:7 vorne. „Wir sind sehr souverän aufgetreten“, betonte Thiele. Nach der Hälfte der Partie stand der Vorsprung noch immer bei fünf Toren. Das stimmte den Mannschaftsführer zufrieden, aber überschwänglich loben wollte er sein Team nicht. „15 Gegentore in der ersten Halbzeit waren zu viel“, mahnte Thiele. „Wir hätten deutlicher führen können.“

6:1-Lauf nach roter Karte

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Vorsfeldern, sich klarer abzusetzen. Eine rote Karte und die damit verbundene Zeitstrafe gegen Niklas Tobien (35.) ebnete dem MTV den Weg für einen 6:1-Lauf. Die „Razorbacks“ lagen nun vorentscheidend mit 27:18 (39.) in Führung. „Wir hatten die Begegnung klar im Griff“, sagte Thiele. Im sicheren Gefühl des Sieges leisteten sich die Gäste allerdings Nachlässigkeiten. Börde packte zu und verkürzte auf 25:29 (49.). MTV-Coach Daniel Heimann reagierte mit einer Auszeit und brachte sein Team mit den richtigen Worten zurück in die Spur. Kurz darauf war der Vorsprung von sieben Toren wiederhergestellt (33:26). Thiele war einverstanden mit dem Auftritt. „Wir haben unseren Job erledigt.“ Mit 3:1 Punkten stehe man nun gut da. „Wir haben einen sehr ordentlichen Start hingelegt, sind schnell angekommen in der Saison.“

MTV Vorsfelde: Weber, Krüger – Vuckovic (2), Wiegner (1), Steinke (2), Mbanefo (3), Thiele (1), Sievert (4), Giese (8), Hoffmann (11), Liebich (2), Sperling.

