MTV Dettum siegt im Torfestival über den SV Schladen

Wolfenbüttel In der 1. Fußball-Nordharzklasse erkämpft sich der FSV Fuhsetal in der Staffel 2 ein 0:0 bei Spitzenreiter AKV Salzgitter.

In der Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse setzte sich der SV Wendessen II bei der SG Bohrstadt mit 4:3 durch. Nordharzliga-Absteiger TSV Destedt feierte mit dem 3:2 gegen den MTV Salzdahlum II den ersten Saisonsieg. In der Staffel 2 erarbeitete sich der FSV Fuhsetal ein torloses Remis beim AKV Salzgitter.

Staffel 2

AKV Salzgitter – FSV Fuhsetal 0:0. Tore: keine.

„Sicherlich war es heiß, damit hatten aber beide Mannschaften zu kämpfen. Es kam kein gutes Spiel zustande“, sagte FSV-Trainer Fred Matejasik, der dennoch etwas verschnupft auf das torlose Remis reagierte. „Wir hatten die größte Gelegenheit, versagten in der Situation aber kläglich. Unter dem Strich haben wir nicht verloren, das ist das Positive.“

Der FSV Fuhsetal um Kapitän Karsten Freckmann (re.) erarbeitete sich beim AKV Salzgitter ein torloses Remis. Foto: Darius Simka / regios24

Staffel 3

SG Bohrstadt – SV Wendessen II 3:4 (1:1). Tore: 1:0 Pötschke (12.), 1:1 Freiberger (15.), 1:2, 1:3 Khelif (31., 46.), 2:3 Prietz (52.), 2:4 Khelif (58.), 3:4 Gindorf (90.+5).

„Das war ein bisschen wie Tennis mit langen Bällen auf beiden Seiten“, berichtete Bohrstadts Trainer Thomas Alpert. „Während die Wendesser Verstärkung aus der ersten Mannschaft dabei hatten, brach mir vor dem Spiel noch Personal weg“, erzählte Alpert weiter.

Mit etwas mehr Cleverness hätten wir uns ein gerechtes und verdientes Unentschieden holen können. Thomas Alpert, Trainer des Fußball-Nordharzklassisten SG Bohrstadt, nach der 3:4-Niederlage gegen den SV Wendessen II

Die Personalprobleme sollen aber nicht als Entschuldigung für die Niederlage herhalten. „Mit etwas mehr Cleverness hätten wir uns ein gerechtes und verdientes Unentschieden holen können.“

SF Ahlum – MTV Wolfenbüttel III 5:2 (0:0). Tore: 0:1 (52.), 1:1 (53.), 2:1 (73.), 2:2 (81.), 3:2 (86.), 4:2 (89.), 5:2 (90.+3).

Im Duell der beiden Aufsteiger setzte sich Gastgeber Ahlum in einer turbulenten Schlussphase noch deutlich durch. Während die Sportfreunde ins Tabellenmittelfeld sprangen, behält die „Dritte“ des MTV nach drei Niederlagen aus bislang drei Spielen die rote Laterne.

TSV Destedt – MTV Salzdahlum II 3:2 (3:1). Tore: 0:1 Hilse (2.), 1:1, 2:1 Vogel (35., 38.), 3:1 Pätsch (43.), 3:2 Reinecke (80.).

„Den Rückstand haben wir gut weggesteckt und dann das Spiel bestimmt“, berichtete TSV-Trainer Marco Klare, dessen Team die Partie noch in Halbzeit 1 mit drei Toren drehte. In der Schlussphase ging in Destedt noch einmal das Zittern los. „Nachdem Salzdahlum in der 80. Minute den Anschluss hergestellt hatte, haben wir völlig den Faden verloren, den knappen Vorsprung aber über die Zeit gebracht“, sagte Klare.

MTV Dettum – SV Schladen 6:5 (3:0). Tore: 1:0 Hage-Obeid (20.), 2:0 Röder (40.), 3:0 Heuer (45.), 4:0 Hage-Obeid (48.), 5:0 Schneider (51.), 5:1 Ambrosius (57.), 6:1 Schneider (69.), 6:2, Fischer (72.), 6:3 Ambrosius (84.), 6:4 Becker (90.+3), 6:5 Fischer (90.+5).

Dettums Osama Hage-Obeid (rechts) umkurvt hier Schladens Keeper Bennet Köstler und erzielt einen seiner beiden Treffer beim 6:5-Erfolg seines MTV. Foto: Olaf Hahn / regios24

„Wir wollten uns nach der Niederlage gegen Halchter formverbessert präsentieren. Das ist uns mit dem 3:0 zur Pause auch gelungen“, sagte Dettums Obmann Tobin Flammann. Der Aufwärtstrend des MTV hielt nach dem Seitenwechsel an, die Gastgeber erhöhte zwischenzeitlich auf 6:1.

SV Schladen startet die Aufholjagd zu spät

Die Schladener steckten aber nicht auf und machten es noch einmal spannend. „Nach so einem Spiel die richtigen Worte zu finden, ist schwierig. Unsere Defensive war ein kompletter Ausfall“, sagte Schladens Spielertrainer Jan Fischer. „Es reicht nicht, wenn nur fünf Spieler alles geben und der Rest nur mitläuft.“

FC Blau-Gelb Asse II – SV Borussia Salzgitter 2:2 (2:1). Tore: 0:1 (10.), 1:1, 1:2 Krüger (27., 45.), 2:2 (85.).

„Das war unser bisher schlechtestes Spiel, wir waren von den Köpfen und der Einstellung her von der ersten Minute an woanders“, ärgerte sich Asse-Trainer Torben Grüttner. Ein großen Anteil am Remis habe Keeper Torben Unger gehabt. „Wir werden das Spiel unter der Woche aufarbeiten“, kündigt der Coach an.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de