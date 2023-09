SG Sickte/Hötzum erkämpft einen Punkt

Eine magere Ausbeute haben die Vereine aus dem Altkreis Wolfenbüttel am 5. Spieltag in der Fußball-Nordharzliga vorzuweisen. Lediglich die SG Sickte/Hötzum holte einen Punkt. Ansonsten setzte Niederlagen. Auch die bisher ungeschlagenen Teams der SG Achim/Börßum/Hornburg und des SV Fümmelse gingen diesmal leer aus und unterlagen jeweils einem Bezirksliga-Absteiger.

SG Achim/Börßum/Hornburg kassiert zwei Kontertore

Staffel 1

SG Achim/Börßum/Hornburg– FC Othfresen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Blume (47.), 1:1 Fricke (48.), 1:2 Wucherpfennig (60.).

„Wir hatten es nicht verdient, aus diesem Spiel mit null Punkten herauszugehen. Wir hatten mehr Spielanteile und die besseren Chancen“, ärgerte sich SG-Trainer Bilal Kötüz über den Spielverlauf. Die Treffer fielen jeweils nach Kontern. Die Platzherren haben ihre Chancen dagegen bis auf eine nicht verwertet.

.

Georgis Nissan (li.) und die Germanen hatten Gebhardshagen (in Blau) nicht viel entgegenzusetzen. Foto: Olaf Hahn / regios24

Staffel 2

BV Germania Wolfenbüttel II – SV GA Gebhardshagen 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Otto (36.), 0:2 Stockmann (48.), 0:3 Schaumann (72.), 0:4 Brandeis (79.), 0:5 Rietzler (89.).

„Wir haben eigentlich gar nicht so schlecht angefangen, haben aber nach 20 Minuten den Bezug zum Spiel verloren“, sagte Benedikt Fricke, Co-Trainer der Germania-Reserve, der Chefcoach Dennis Keihe vertrat. Auch nach der Pause legten die Platzherren zunächst einen guten Start hin, doch es folgte ein Debakel. Nachdem das Wechselkontingent ausgeschöpft war, Keeper Dirk Schatz aber nicht weiterspielen konnte, mussten die Gastgeber die Partie in Unterzahl zu Ende bringen. „Da haben wir in der Schlussphase eine totale Auflösung gehabt“, sagte Fricke. Das Ergebnis gehe daher auch in der Höhe in Ordnung.

SG Sickte/Hötzum holt einen Punkt beim TSV Salzgitter

TSV Salzgitter – SG Sickte/Hötzum3:3 (3:1). Tore: 1:0 Kirschner (5.), 2:0 Dia (15.), 2:1 Schmidt (24.), 3:1 Dia (32.), 3:2 Schmidt (47.), 3:3 Hans (67.).

Dank der Treffer von Philip Schmidt und Lukas Hans holte die SG nach Rückstand noch einen Zähler. Es wäre aber wohl noch mehr drin gewesen für die Gäste. „Wir haben zu einfache Gegentore bekommen und waren selbst vor dem Tor nicht kaltschnäuzig genug“, berichtete SG-Spielertrainer Stephan Köchy. Ihm habe es zwar sehr gefallen, wie seine Mannschaft sich nach den Gegentoren ins Spiel zurück gekämpft habe. Insgesamt sei die Leistung aber nicht zufriedenstellend gewesen, so Köchy. Die Verteidigung und die Chancenverwertung seien Baustellen bei der SG.

SV Fümmelse reicht Führung nicht zum Sieg

TSV Hallendorf – SV Fümmelse 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Kanaan (9.), 1:1 Tetzel (22.), 1:2 Reihers (50.), 2:2 Liehr (54.), 3:2 Kaya (76.), 4:2 Beqiraj (86.).

Im Spitzenspiel der Staffel hat es nun auch die Fümmelser nach zuvor vier Siegen erwischt. Dabei waren die Gäste nach Treffern von Marvin Tetzel und Marten Reihers sogar in Führung gegangen. Es sei ein Spiel gewesen, das in beide Richtungen hätte gehen können, erklärte Fümmelses Trainer Daniel Gustedt. „Es waren am Ende die individuellen Fehler, Kleinigkeiten und das Spielglück, die die Partie entschieden haben“, sagte Gustedt. Seine Mannschaft habe die Sache zwar ordentlich gemacht, die Niederlage gehe aber in Ordnung.

SV Kissenbrück kann Feldüberlegenheit nicht in Tore ummünzen

SV Kissenbrück– MTV Lichtenberg 0:2 (0:2). Tore: 1:0 Sieber (11.), 2:0 Weitzel (16.).

Ein früher Doppelschlag reichte den Gästen letztlich zum Sieg. „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen, ab dem Zeitpunkt aber 70 Minuten auf ein Tor gespielt“, berichtete SVK-Coach Alexander Böhm. „Die waren zum Schluss stehend k.o., doch uns hat im Abschluss die Qualität gefehlt, um etwas zu holen“, haderte Böhm mit den ungenutzten Möglichkeiten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de