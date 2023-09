9:1 – VfB Fallersleben II fertigt Sport Union ab

Aufsteiger VfB Fallersleben II sorgt weiter für Furore in der Fußball-Kreisliga. Der Bezirksliga-Unterbau fertigte Sport Union Wolfsburg mit 9:1 (3:1) ab und grüßt auch nach diesem Spieltag von der Spitze.

„In der ersten Halbzeit hat Union es wirklich gut gemacht, sie haben gut gepresst“, zollte VfB-Coach

Abidin Otuzbir den Hausherren seinen Respekt. Somit ging es „nur“ mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabinen.

„Nach dem Seitenwechsel haben wir dann sehr offensiv gespielt und den Gegner laufen lassen“, lobte Otuzbir, dessen Elf sechs weitere Treffer erzielte. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe so in Ordnung“, so der Trainer der Hoffmannstädter.

Tore: 0:1 Möller (12.), 1:1 Eigentor Koch (25.), 1:2 Geffert (29.), 1:3 Möller (34.), 1:4 Geffert (48.), 1:5 Olivier (57.), 1:6 L. Otuzbir (68.), 1:7 Ponischil (86.), 1:8 Messina (88.), 1:9 Ponischil (89.).

Die weiteren Ergebnisse:

SSV Vorsfelde III ­– TV Jahn Wolfsburg 2:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Schüler (35., 38.), 2:1 Richter (53.), 2:2 Krause (80.).

TSV Sülfeld – TSV Hehlingen II 0:5 (Nichtantritt Heim). Tore: Fehlanzeige.

TSV Wolfsburg – FSG Neindorf/Almke 2:4 (2:1). Tore: 1:0 Rumland (4.), 1:1 Frankiewitsch (18.), 2:1 Rumland (33.), 2:2 Kaczmarczyk (48.), 2:3 Hackl (68.), 2:4 Eigentor Shekho (84.).

SV Sandkamp – SV Nordsteimke 2:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Sölter (18., 34.), 1:2 Herrmann (47.), 2:2 Suvac (63.). Rot: Sandkamp (90.+1).

Anstehende Spiele im Pokal:

Nach der Liga ist vor dem Pokal: Am Dienstag stehen sich um 18 Uhr im VGH-Kreispokal vier Teams gegenüber. Der TV Jahn Wolfsburg ist zu Gast beim MTV Hattorf, während der VfR Eintracht Nord II die FSG Neindorf/Almke empfängt.

