Wendschott legt nach – Barnstorf tritt an

Der WSV Wendschott (in Schwarz) besiegte Schwülper (in Weiß) mit 1:0.

Alles hatte auf den SV Barnstorf geschaut: Schafft er es, eine Mannschaft zu stellen, oder folgt der dritte Nichtantritt und somit der Ausschluss aus der Fußball-Bezirksliga? So viel vorweg: Der SVB ist gegen Ehmen angetreten.

TSV Hehlingen – VfB Fallersleben 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Albanese (3.), 0:2 Poguntke (9.), 1:2 Giesecke (10.), 1:3 Mustafa (45./Foulelfmeter), 1:4 O. Mundry (51.), 1:5 Poguntke (60.).

TSV-Trainer Jan Schanda war trotz der deutlichen Niederlage nicht unzufrieden, denn „es hätte auch anders laufen können. Der Sieg für Fallersleben ist verdient, aber die Höhe ist ein Witz.“ Zumindest in dem Punkt, dass die Partie auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können, konnte Fallerslebens Trainer Lars Ebeling Schandas Einschätzung zustimmen. „Aber wenn man 5:1 gewinnt, dann war man schon die bessere Mannschaft.“ Doch Ebeling gab zu, dass es Phasen gab, in denen die Partie zugunsten des TSV hätte kippen können. „Wir haben zweimal auf der Linie klären müssen, und kurz vor der Pause hätte Hehlingen einen Elfmeter bekommen können. Der Schiri hat es nicht gepfiffen. Im Gegenzug bekommen wir einen Elfer zugesprochen“, erklärte Lars Ebeling einen Knackpunkt in der Partie.

VfR Wilsche-Neubokel – SSV Vorsfelde II 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Wagner-Reyes (3.), 0:2 Wagner-Reyes (46.), 0:3 Luschert (76.), 0:4 Antonio (90.+3), 0:5 Ehrhoff (90.+7).

In keiner Sekunde des Spiels stellte sich die Frage nach dem Sieger ernsthaft. Zu dominant, zu gut waren die Eberstädter. „Wir waren nur nicht effizient genug. Der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient“, bilanzierte Leon Schröder, der Trainer der SSV-Reserve. Also alles eitel Sonnenschein beim neuen Spitzenreiter? Leider nicht. Denn Keeper Nick Schröder musste nach einem heftigen Zusammenprall mit einem Wilscher Spieler, der dafür auch die rote Karte gezeigt bekam, mit einer Brustkorbverletzung ins Krankenhaus. „Wir hoffen, dass es nur eine Prellung ist“, so Schröder, der dem Wilscher keinen Vorwurf machte. „Es war keine Absicht von ihm, er hat sich auch mehrfach entschuldigt. So etwas kann beim Fußball leider passieren.“

WSV Wendschott – FC Schwülper 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Mustafa (48.).

Mit dem knappen Erfolg gegen Aufsteiger Schwülper hat der WSV Wendschott den Auswärtssieg gegen Ehmen vom vergangenen Spieltag vergoldet. Das Tor des Tages erzielte Ilmi Mustafa kurz nach dem Seitenwechsel. Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten scheint sich der WSV berappelt zu haben und in der Saison angekommen zu sein.

SV Barnstorf – TSV Ehmen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Kluk (6.), 0:2 Raue (23.), 0:3 Kluk (58.), 0:4 Tastan (66.).

Der SVB hat eine Mannschaft vollbekommen, auch die Bank war gut besetzt. Dennoch sorgte eine rote Karte früh für eine personelle Unterlegenheit. „Der Platzverweis für Barnstorf in der 35. Minute hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben aber auch das Tempo stetig hochgehalten und Barnstorf gut laufen lassen“, berichtete TSV-Trainer Antonio Renelli, der sich genau diese Reaktion nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Ehmen von seinem Team gewünscht hatte. „Wir haben im Kollektiv einen super Job gemacht.“

