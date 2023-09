Ein Doppelschlag ebnet Salzdahlum den Weg

Mit hohem läuferischen und körperlichen Einsatz, wie hier Julian Scheer (in Blau), räumten die Salzdahlumer das Hindernis Lauingen Bornum (in Rot-Weiß Raphael Spilker) aus dem Weg.

Der MTV Schandelah-Gardessen stürzte in der Fußball-Bezirksliga 2 Spitzenreiter VfL Leiferde, während der MTV Salzdahlum sich in einem richtungsweisenden Spiel bei der SV Lauingen Bornum behauptete.

MTV Schandelah/Gardessen – VfL Leiferde 4:3 (1:0). Tore: 1:0 Bogotsch (31.), 2:0 Köhler (48.), 3:0 P. Stucki (68.), 3:1 Künne (74.), 3:2 Minlin (76.), 4:2 P. Stucki (82.), 4:3 Minlin (85.).

Marco Heidemann, Trainer des MTV, fand nach dem Favoritensturz ein Haar in der Suppe: „Wir haben kein gutes Spiel gemacht, weil wir unsere Torchancen nicht vernünftig zu Ende gespielt haben und einen Gegner, der am Boden war, wieder aufgebaut haben.“ Nach einer 3:0-Führung habe es seine Mannschaft kurzzeitig all zu locker angehen lassen und die defensive Ordnung vernachlässigt. Prompt war Leiferde auf 2:3 heran, ehe Philipp Stucki per Traumtor wieder auf 4:2 stellte. Aufsteiger Leiferde ließ aber nicht locker, verkürzte auf 3:4 und bescherte der Heidemann-Elf noch eine unruhige Schlussphase.

SV Lauingen Bornum – MTV Salzdahlum 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Prill (10.), 0:2 Oehlmann (13.).

Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer gelang den Salzdahlumern nun ein Sieg ohne Gegentor. Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten ebnete den Weg dazu. „Wir haben trotz der hohen Temperaturen sehr viel investiert und waren griffig in der Abwehr. Auch auf unsere Ergänzungsspieler konnte ich mich heute absolut verlassen“, hielt MTV-Spielertrainer Jens Hueske erfreut fest.

Insbesondere kurz vor und direkt nach der Pause hatte seine Elf zwar Drangphasen der Lauinger zu überstehen. „Das haben wir aber mannschaftlich geschlossen geregelt“, sagte Hueske. In der Schlussphase hatte der MTV dann sogar noch zwei, drei Möglichkeiten, einen dritten Treffer nachzulegen. Am Ende, so Hueske, seien aber nur die drei Punkte wichtig gewesen.

