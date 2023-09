Blau-Gelb Asse muss dem Kräfteverschleiß Tribut zollen

Es läuft derzeit in der Fußball-Bezirksliga 3 nicht rund für die Wolfenbütteler Kreisvertreter FC Arminia Adersheim, FC Blau-Gelb Asse und SG Roklum-Winnigstedt. Das Trio kassierte am Sonntag abermals Niederlagen. Roklum und Asse zementierten gar ihre Plätze am Tabellenende und treffen sich am kommenden Sonntag in Remlingen zum richtungsweisenden Direktvergleich.

KSV Vahdet Salzgitter – FC Blau-Gelb Asse 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Ali (44./FE), 1:1 Balikci (73./FE), 2:1 Sankovic (81.), 3:1, 4:1 Balikci (84., 89./FE).

Das Mini-Aufgebot des FC – Trainer Michael Grahe standen beim Anpfiff nur 11 einsatzbereite Spieler zur Verfügung – verkaufte sich in Lebenstedt mehr als 70 Minuten lang teuer und führte bis dato sogar durch den von Malik Ali verwandelten Foulelfmeter (44.).

In der Schlussphase zollten die Asse-Kicker dem Kräfteverschleiß bei drückender Hitze und den fehlenden Wechselmöglichkeiten Tribut. Vahdet-Torjäger Sadik Balikci per Dreierpack sowie Ranko Sankovic stellten für die Gastgeber auf 4:1. „Das Ergebnis war zu deutlich“, betonte Grahe, der seine Elf lobte: „Vor den Jungs, die da waren, ziehe ich meinen Hut.“

SV Union Salzgitter – FC Arminia Adersheim 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Malandrino (4.), 2:0 Koziol (21.), 2:1 Kruppa (49.), 3:1 Jaczak 64.), 4:1 Glaub (70.), 5:1 Jaczak (83.).

Arminias Spielertrainer Garrit Golombek rang nach Worten, um das Geschehen einzuordnen. „Unfassbar. Wir legen Union vier Tore direkt auf“, sagte der 32-Jährige. Die ersten beiden Fehlpässe seiner Abwehr nahmen die Unioner Marvin Malandrino und Florian Koziol dankend an und schon stand es aus Arminia-Sicht 0:2.

Nach dem Seitentausch drängte Arminia auf den Anschluss – und wurde belohnt. Jan-Hendrik Kruppa verkürzte (49.). „Zwischen der 46. und 63. Minute haben wir Union an die Wand gespielt“, sagte Golombek. In eben jener 63. Minute konterte Union zum 3:1 – der Anfang vom Ende für die Adersheimer.

SG Roklum-Winnigstedt – VfL Oker 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Zellmer (49.), 0:2 Wolf (59.).

Die Roklumer laufen der Musik weiter hinterher. Auch im Kellerduell mit Oker gab es nicht den heiß ersehnten ersten Saisonsieg. Im Gegenteil: Die SG kassierte die fünfte Pleite im sechsten Saisonspiel und trägt weiter die Rote Laterne. „Aktuell ist personell kaum mehr drin. Trotz der Niederlage und des Fehlstarts bleiben wir ruhig“, sagte SG-Trainer Pascal Krafft.

