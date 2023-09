Stadtlauf startet zum zehnten Mal vom Schlossplatz aus

Beim MTV Wolfenbüttel muss in diesem Jahr alles irgendwie in die Jubiläumsfeierlichkeiten passen. Zum 175-jährigen Vereinsbestehen gab es erst vor einer Woche den großen Kommers. Jetzt folgt eine besondere Auflage des vom MTV organisierten Wolfenbütteler Stadtlaufs. Der geht am Sonntag, 17. September, in seine zehnte Auflage, die ihren Start- und Zielbereich am Schlossplatz hat. Insgesamt findet dieser größte Volkslauf Wolfenbüttels zum 37. Mal statt.

Traditionelle Strecken beim Wolfenbütteler Stadtlauf

„Es ist die größte Sportveranstaltung in Stadt und Landkreis“, betont MTV-Vorstand Klaus Dünwald und fügt an; „Wir hoffen, dass wir damit noch einen oben drauf setzen können.“ Sportlich betrachtet gibt es diesmal kaum etwas Neues. Die bekannten Strecken gehören erneut zum Repertoire: Dazu gehören der Kita-Lauf über 600 Meter, die Läufe über 2500, 5000 und 10.000 Meter sowie der Halbmarathon. Alle Strecken sind nach der Neugestaltung des Schlossplatzes neu amtlich vermessen worden und somit tauglich, um auf Bestzeiten-Jagd zu gehen

Neue Startreihenfolge: Kinderlauf rutscht vor die 5000 Meter

Neuerungen gibt es dafür bei der Startreihenfolge. In den Vorjahren schloss sich der Kita-Lauf meist ans Ende an. „Diesmal startet er vor dem 5-Kilometerlauf. Wir erhoffen uns, dass dadurch einfach mehr los ist, während die Kleinsten laufen“, erklärt Organisator Sebastian Himburg vom MTV. Der Kita-Lauf sei ansonsten stets der emotionale Höhepunkt, „wenn im Ziel der Eltern und Großeltern ihre Schützlinge anfeuern“, betont Himburg. 250 Kinder hatten im Vorjahr daran teilgenommen, die Organisatoren hoffe, diese Zahl noch einmal toppen zu können.

Die Organisatoren und Sponsoren freuen sich auf die 37. Auflage des Wolfenbütteler Stadtlaufs. Foto: Bastian Lüpke / regios24

Das sportliche Highlight – der Lauf über 5000 Meter – schließt sich direkt an dieses emotionale Highlight an. Das 5-Kilometer-Rennen lockt traditionell die meisten Starter an. Die höchste Teilnehmerzahl hatte der Stadtlauf in der Zeit vor Corona mit insgesamt rund 1900 Läufern. „Das wollen wir in Zukunft wieder erreichen oder sogar toppen“, kündigt Dünwald an.

Ob dieses Vorhaben schon in diesem Jahr gelingt, ist ungewiss. Anmelden können sich Läufer jedenfalls noch regulär online bis zum 13. September. „Anschließend kann man sich sogar noch bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufs nachmelden“, erklärt Himburg.

Eine ganz besondere Finisher-Medaille

Jedem, der die Ziellinie überquert, winkt diesmal ein besonderes Schmuckstück. Anlässlich des Jubiläumsjahres hat der MTV eine besondere Finisher-Medaille entwerfen lassen. Um das zentrale Motiv sind die fünften schönsten Medaillen-Motive der vergangenen Jahre blumenförmig angeordnet – ein echter außergewöhnlicher Hingucker also.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de