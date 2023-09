Germania Wolfenbüttel empfängt Gitter zum Topspiel

Gleich drei Wolfenbütteler Mannschaften messen sich am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga 3 mit Salzgitteraner Topteams. Der BV Germania empfängt den Spitzenreiter SC Gitter, Arminia Adersheim muss zum SV Union reisen, der FC Blau-Gelb Asse tritt beim KSV Vahdet an.

SC 18 Harlingerode – MTV Wolfenbüttel II (So., 15 Uhr). Nicht nur wegen ihres 4:2-Siegs gegen Adersheim vor einer Woche reist die MTV-Reserve in der Favoritenrolle zum Aufsteiger nach Harlingerode.

SG Roklum-Winnigstedt will zurück in die Spur finden

SG Roklum-Winnigstedt – VfL Oker (So., 15 Uhr). Zwei Wochen Pause liegen hinter den Roklumern, am vergangenen Wochenende war die SG spielfrei, die Woche zuvor nicht spielfähig. Aufgrund zu vieler erkrankter Spieler konnten die Roklumer nicht antreten. „Die haben die Zeit nutzen können, um sich zu erholen. Einige Angeschlagene – Knöchel, Leiste, alles war dabei – sind immerhin zurück im Training“, sagt SG-Spielertrainer Pascal Krafft. Mit nur einem Punkt auf dem Konto stehen die Roklumer am Tabellenende. „Es geht darum, dass wir jetzt wieder in die Spur kommen, dass die Leistung wieder stimmt“, sagt Krafft und betont: „Wir dürfen uns nicht verrückt machen. Wir standen schon häufig da unten, wir kennen diese Situationen.“ Über Kampf und Leidenschaft sollen jetzt auch die Ergebnisse wieder besser werden.

Die sind Topfavorit, aber wenn wir da mit Selbstbewusstsein und Laufbereitschaft antreten, können wir etwas mitnehmen. Garrit Golombek, Trainer von Arminia Adersheim

FC Arminia Adersheim beim Topteam Union gefordert

SV Union Salzgitter – FC Arminia Adersheim (So., 15 Uhr). Auf eine gute Trainingswoche folgte zuletzt eine 2:4-Niederlage bei der MTV-Reserve für die Arminen. Das soll sich nicht wiederholen. „Wir hatten wieder eine sehr gute Trainingswoche und müssen mal so spielen wie wir trainieren“, fordert Arminia-Coach Garrit Golombek, dem mit seiner Mannnschaft jetzt zwei Hammer-Wochen bevorstehen. Erst geht‘s zu Union, am Freitag danach kommt die TSG Bad Harzburg nach Adersheim. Gegen Gitter soll schon etwas Zählbares herausspringen. „Die sind Topfavorit, aber wenn wir da mit Selbstbewusstsein und Laufbereitschaft antreten, können wir etwas mitnehmen“, ist Golombek überzeugt. Mit Tristan Richter und Spielertrainer Golombek selbst sind zwei weitere Akteure einsatzfähig, die zuletzt gefehlt haben. Auch Fernando Calis trainierte diese Woche nach sechs Monaten Verletzungspause erstmals wieder mit. „Für ihn kommt ein Einsatz aber noch zu früh“, meint Golombek.

FC Blau-Gelb Asse hat weiterhin Personalsorgen

KSV Vahdet Salzgitter – FC Blau-Gelb Asse (So., 15 Uhr). Für den Aufsteiger geht es zu einer der Top-Mannschaften der Staffel. „Da müssen wir sehen, wofür es für unsere Personelle-Engpass-Truppe reicht“, nennt FC-Coach Michael Grahe die Kaderprobleme gleich beim Namen. Er erwartet, dass sich das blau-gelbe Lazarett im Laufe des Septembers lichten wird, aber gegen Vahdet steht nur ein Rumpfkader zur Verfügung. „Wir müssen mutig spielen und dagegenhalten“, fordert Grahe trotz alledem ein.

Prüfstein wartet auf BV Germania Wolfenbüttel

BV Germania Wolfenbüttel – SC Gitter (So., 15.30 Uhr). Germania empfängt den Spitzenreiter und steht vor einer schweren Aufgabe. „In dem Spiel können wir sehen, wie weit wir nach unserem Umbruch im Sommer schon sind“, sagt BVG-Trainer Sascha Kallmeyer, der auf drei Stammspieler verzichten muss: Patrick Lieckfeldt (gesperrt) und Viktor Losing sowie Adam Dogan (krank) werden fehlen.. „Gitter ist eine junge, gewachsene Mannschaft, die zurecht da oben steht. Wir freuen uns auf das Spiel“, so Kallmeyer, der vermutet, dass es wohl auch darauf ankommen werde, welche Mannschaft weniger Fehler machen werde.

