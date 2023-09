Schandelah fordert den nächsten Spitzenreiter heraus

Schandelah/Salzdahlum Die Heidemann-Elf empfängt in der Fußball-Bezirksliga 2 im Aufsteiger-Duell den VfL Leiferde, Salzdahlum gastiert bei Lauingen Bornum.

Lars Ebeling (rechts), ein Ersatzkandidat für die Innenverteidigung, und seine Schandelaher bitten am Sonntag Spitzenreiter und Mitaufsteiger VfL Leiferde zum Tänzchen.

In der Staffel 2 der Fußball-Bezirksliga trifft der MTV Schandelah-Gardessen auf das nächste Topteam, während auf den MTV Salzdahlum im unteren Tabellendrittel eine richtungsweisende Auswärtsaufgabe wartet.

MTV Schandelah-Gardessen – Leiferde (Sonntag, 15 Uhr). Vergangenen Sonntag verlor Schandelah bei Spitzenreiter Germania Lamme mit 0:2, die erste Saisonniederlage für den Aufsteiger. Lamme gab seine Spitzenposition jedoch an den punktgleichen Verfolger VfL Leiferde ab, der Vöhrum 4:0 besiegte. Der neue Liga-Primus ist Sonntag in Schandelah zu Gast.

„Das sind die Spiele, auf die wir hinarbeiten“, sagt MTV-Trainer Marco Heidemann. „Wir haben in den bisherigen Spielen gezeigt, dass wir vor keinem Gegner in dieser Liga Angst haben müssen.“ Offen ist, mit wem Heidemann seine Innenverteidigung besetzt. Sämtliche Stammkräfte fallen aus, als Alternativen stehen Lars Ebeling und Lennart Kuntze bereit.

SV Lauingen Bornum – Salzdahlum (Sonntag, 15 Uhr). Vier Punkte auf der einen Seite, vier Punkte auf der anderen Seite: Wenn sich die SV Lauingen Bornum und der MTV Salzdahlum am Sonntag gegenüberstehen, dann hat dieses Duell auf dem Sportplatz in Bornum (Königslutter) bereits am 6. Spieltag einen zarten Anstrich von Abstiegskampf.

Salzdahlum will die sportliche Trendwende einleiten

Die bisherigen Auswärtsauftritte der Salzdahlumer waren dürftig. Im Pokal bei Vahdet Salzgitter (1:7), dazu in der Meisterschaft bei Arminia Vechelde (0:4) und bei Aufsteiger Rot-Weiß Schwicheldt (1:5) bot das Team von Trainer Jens Hueske fußballerische Schmalkost. Das soll sich am Sonntag in Bornum ändern. Die Salzdahlumer haben viel geredet, sie haben viel trainiert. Nun soll dies alles auf dem Rasen Früchte tragen.

Er wohnt in Salzdahlum und trainiert bei uns mit. Jens Hueske, Trainer des Bezirksligisten MTV Salzdahlum, der auf eine Torhüter-Neuverpflichtung hofft

In welcher Besetzung Hueske seine Startelf ins Rennen schickt, ist offen. „Hinter fünf Spielern stehen Fragezeichen“, verrät der MTV-Coach. Er verrät auch, dass sich auf der Torwartposition Entspannung abzeichnet. Derzeit trainiere ein Keeper mit, den es wegen eines dualen Studiums aus Oldenburg in die Region zog. „Er wohnt in Salzdahlum und trainiert bei uns mit“, erzählt Hueske, der aber nicht ins Detail geht, ob ein Wechsel zustande kommt. „Dazu ist es zu früh, es müssen noch ein paar Dinge geklärt werden.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de