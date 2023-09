Platz 1 winkt: SV Wendessen empfängt das Schlusslicht

Für Lena-Lamona Blank (links) und den SV Wendessen steht nach dem 2:1-Sieg gegen den HSC Hannover (in Grün) bereits am Mittwochabend das nächste Heimspiel auf dem Programm.

Mit zwölf Punkten aus vier Spielen sind die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen perfekt in die Saison gestartet. Jetzt steht bereits das vierte Heimspiel an: Am Mittwochabend (19.30 Uhr) ist der PSV Grün-Weiß Hildesheim zu Gast in der Weinrich-Arena an der Leipziger Allee. Und die Bilanz verheißt nichts Gutes für die Gäste aus der Domstadt. Die Hildesheimerinnen stehen mit vier Niederlagen am Ende der Tabelle. Schon ein Unentschieden reicht dem SVW, um vorübergehend Tabellenführer zu werden.

SV Wendessen gegen Hildesheim der klare Favorit

Mit ihrem derzeitigen Lauf sind die Wendesserinnen klarer Favorit gegen das Schlusslicht. Dass sie sich auch von Rückständen nicht aus der Bahn werfen lässt, hat die SVW-Mannschaft am vergangenen Sonntag gezeigt, als sie den 0:1-Pausenrückstand gegen den HSC Hannover noch in einen 2:1-Sieg umdrehten. „Wenn wir gegen Hildesheim so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Hannover, sollte das der nächste Heimsieg werden“, zeigt sich SVW-Trainer Marcel Döring zuversichtlich.

Gesa Radtke kehrt nach Sperre zurück ins Aufgebot

Ein weiterer Vorteil am Mittwochabend: Einige Spielerinnen, die gegen Hannover gefehlt haben, kehren zurück in den Kader. Allen voran: Gesa Radtke, die ihre Gelb-Rot-Sperre aus dem Spiel gegen den TSV Limmer abgesessen hat. „Wir werden eine starke Mannschaft aufbieten können“, sagt Döring.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de