U19 und U17 des MTV Wolfenbüttel starten siegreich

Wolfenbüttel Die A-Junioren des MTV gewinnen 7:0 in Schöningen. Germanias C-Jugend überrennt Northeim beim 4:1-Sieg in der ersten Viertelstunde.

Nachdem den A-Jugendfußballern des MTV Wolfenbüttel in der Vorsaison der Aufstieg in die Niedersachsenliga knapp misslungen ist, folgt nun der nächste Anlauf. Mit einem 7:0-Sieg in Schöningen hat die U19 die ersten Hausaufgaben erledigt. Auch die B-Junioren fuhren einen Sieg ein. In der C-Jugend startete Germania Wolfenbüttel mit einem 4:1 in Northeim.

A-Jugend, Landesliga

JSG Schöningen – MTV Wolfenbüttel 0:7 (0:5). Tore: 0:1 Kartal (4.), 0:2, 0:3 Freitag (14., 19.), 0:4 Hammer (45.), 0:5 Krüger (45.), 0:6 Canete Cerillo (48.), 0:7 Freitag (90.).

„Wir brauchten fünf Minuten, um reinzukommen und unser Spiel zu spielen“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Der Schöninger Rasen habe sich da eher als Hindernis erwiesen. „Der Ball lief dann aber gut. Wir haben uns an unsere Prinzipien gehalten“, lobte der Coach. Folgerichtig fielen die Tore für die Gäste. Berkay Kartal eröffnete die Trefferserie, Liam Freitag legte schnell zwei Tore nach. Doch Pfitzner betonte auch: „Es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten.“ Im zweiten Durchgang habe das Spieltempo der Gäste komplett nachgelassen. „Wir haben angefangen, Hacke-Spitze-eins-zwei-drei und nur noch für die Galerie zu spielen“, lautete der Vorwurf des Trainers, für den es „im Großen und Ganzen aber ein optimaler Saisonstart“ war.

Germania Wolfenbüttel – JSG Goslar 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Popalzai (8.), 0:2 Trommer (61.), 1:2 Golkowski (64.), 2:2 Maier (68.).

0:2 lag die Mannschaft von Trainer Mark Gindera bereits zurück. Doch Marcel Golkowski und Ben Maier sicherten den Germanen zumindest noch einen Punkt.

B-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – VfB Peine 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Xhemshiti (11.), 1:1 Küster (33.), 1:2 Agirman (37.), 2:2 Keune (38.), 3:2 Barikzai (48.).

Zufriedenheit herrschte bei der U17, die Moritz Beyer als Chefcoach übernommen hat. Nach zahlreichen Abgängen – viele Spieler wechselten im Sommer zum BSC Acosta – hat sich das Team einen gesicherten Platz im Tabellenmittelfeld zum Saisonziel gesetzt. „Wir sind froh, dass wir gleich mit drei Punkten gestartet sind“, sagte Beyer. Dabei wurde der MTV nach seinem Führungstreffer von den Peinern überrascht. „Die waren sehr stark und haben sehr schnell gespielt“, berichtete der Coach. Doch die Gastgeber hielten dagegen, kamen zum verdienten Ausgleich vor der Pause und gingen im zweiten Durchgang in Führung.

B-Jugend, Bezirksliga

SV Querum – MTV Wolfenbüttel II 8:1 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Ovelgönne (8., 16.), 2:1 Derbas (40.+2), 3:1, 4:1 Wattenberg (40.+3, 44.), 5:1 Flor (71.), 6:1, 7:1 Djemajl (72., 75.), 8:1 n. gem. (80.+12).

C-Jugend, Landesliga

FC Eintracht Northeim – BV Germania Wolfenbüttel 1:4 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 Knopf (5., 9.), 0:3 Bernhardt (13.), 0:4 Gärtner (14.), 1:4 n. gem. (52.,/Elfmeter).

Traumstart für Germania beim Regionalliga-Absteiger. „Meine Jungs waren so motiviert. Die haben Northeim direkt an die Wand gespielt und verdient schnell vier Tore geschossen“, staunte Cedric Michel, BVG-Trainer, über das rasante Tempo seiner Schützlinge. „Das war aber auch ein Kraftakt. Danach ist das Spiel etwas abgeflacht.“

MTV Wolfenbüttel – JFV 37 Göttingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Öztürk (30.), 0:2 Cuneo (38.).

C-Jugend, Bezirksliga

TSV Germania Lamme – MTV Wolfenbüttel II 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Ahl (10.), 1:1 Klein (11.), 1:2 Ahmad (21.), 2:2 Brückner (63.), 2:3 Ahmad (70.).

Gegen den Landesligaabsteiger agierten die Gäste zunächst nervös und kassierten den Gegentreffer. Doch postwendend glichen die Wolfenbütteler aus und übernahmen zehn Minuten später die Führung. „Nach der Pause war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wobei wir drei hundertprozentige Chancen nicht nutzen“, berichtete MTV-Trainer Torsten Rupprecht. Lamme nutzte dagegen einen Freistoß zum Ausgleich. „Doch wir wollten den Sieg unbedingt“, erklärte Rupprecht – und nach einer Ecke erfüllte Mohammed Ahmad mit seinem zweiten Treffer diesen Wunsch des MTV.

