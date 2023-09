Der SV Halchter baut seine Siegesserie weiter aus

Die Fußballer des SV Schladen haben mit einem 6:2-Sieg gegen den TuS Cremlingen II die Tabellenführung in Staffel 3 der 1. Nordharzklasse übernommen. Der SV Halchter setzte sich mit 2:1 gegen den MTV Dettum durch und mischt ebenfalls oben mit. In Staffel 2 war Absteiger FSV Fuhsetal auswärts erfolgreich.

Staffel 2

SV GA Gebhardshagen – FSV Fuhsetal 1:3 (0:0). Tore: 0:1., 0:2. Fuhrmann (64., 69.), 1:2 Klüsener (78.), 1:3 Fuhrmann (89.).

Beide Mannschaften zeigten sich nicht von ihrer besten Seite. „Bei uns waren das Passspiel und das Zweikampfverhalten schwach, zudem waren wir oft unaufmerksam“, sagte FSV-Trainer Fred Matejasik. Der Sieg sei aber insgesamt verdient gewesen, weil die Gäste die zweite Hälfte dominiert haben. Tim Fuhrmann sorgte für die FSV-Tore.

Staffel 3

MTV Wolfenbüttel III – MTV Salzdahlum II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Conradi (13.), 0:2 Jäkel (39.), 0:3 Walanzewitsch (90.).

Die „Dritte“ des MTV blieb auch im zweiten Auftritt im Neuland ohne Erfolg. Für die Gäste war es dagegen der erste Saisonsieg.

SV Wendessen II – FC Blau-Gelb Asse II 3:3 (3:2). Tore: 1:0 Kramer (2.), 2:0 Mainda (10.), 2:1., 2:2 Krüger (13., 22.), 3:2 Wendt (29.), 3:3 Krüger (80.).

Am Ende dürften beide Zweitanzüge mit dem Ergebnis zufrieden gewesen sein. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber auch ein Derby mit viel Feuer“, sagte SVW-Trainer Max Ludwig, der von einem gerechten Ergebnis sprach. Zwar habe die Heimmannschaft mehr Chancen gehabt, zeigte sich vor dem Tor aber nicht wirkungsvoll. „Den Gästen gelang der späte Ausgleich nach einem schweren Patzer von Keeper Fabian Prönnecke. Unter dem Strich bin ich aber zufrieden“, fasste Ludwig zusammen.

SV Halchter – MTV Dettum 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Schmidt (29.), 1:1 Koch (34.), 2:1 Lehmann (36).

Die Serie der Halchteraner hält an. Gegen Dettum gab es den dritten Sieg in Folge. „Es war ein sehr umkämpftes Spiel, das aber über weiter Strecken sehr ausgeglichen war“, sagte SV-Torschütze Tobias Lehmann. Die Gastgeber ließen aus dem Spiel kaum etwas zu, Dettum war bei ruhenden Bällen gefährlich. „Wir hätten aus dem Spiel das dritte Tor nachlegen müssen, so freuen wir uns über den Sieg, der nun etwas knapper ausfiel“, so Lehmann.

SF Ahlum – SG Bohrstadt 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Freiberger (10.), 1:1 Hartmann (37.), 1:2 Freiberger (38.).

„Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben es verpasst, den Sack einfach zuzumachen, so war es am Ende knapp aber größtenteils ungefährdet“, freute sich SG-Trainer Thomas Alpert.

SV Borussia Salzgitter – SG Lucklum/Veltheim II 5:2 (4:0). Tore: 1:0 Tebis (8.), 2:0 Ngabirano (36.), 3:0 Hashem (40.), 4:0 Fazlic (45.+2), 5:0 Tebis (65.), 5:1 Berkling (84.), 5:2 Langner (88.).

„Das war kein gutes Spiel. Wir mussten weitere Ausfälle kompensieren“, sagte SG-Trainer Jörg Müller, dem insgesamt zehn Spieler fehlten. Zudem hütete mit Jonas Wathling ein Feldspieler das Tor der SG. Der „machte seine Sache aber gut. Insgesamt aber haben wir das Spiel verdient verloren, weil wir keine Zweikämpfe gewonnen haben “, so Müller.

SV Schladen TuS Cremlingen II 6:2 (1:1). Tore: 0:1 Eigentor Kapitza (8.), 1:1 Becker (18.), 1:2 Wagner (61.), 2:2 Becker (68.), 3:2 Theunert (70.), 4:2 Ambrosius (75.), 5:2, 6:2 Becker (78., 85.).

„Das war noch nicht mal unser bestes Spiel, entscheidend war am Ende die Fitness. Der Sieg war verdient, aber auch zu hoch. Wir haben noch viel zu arbeiten“, war SV-Trainer Jan Fischer nur bedingt zufrieden.

