MTV Wolfenbüttel: Tennis-Junioren unterliegen der TSG Mörse

Nach einer erfolgreichen Saison ging es für die U10-Nachwuchsspieler des MTV Wolfenbüttel in die Pokalrunde. Für den Regionspokal, in dem die besten Mannschaften der Staffeln aus den Regionen Harz/Heide und Südniedersachsen spielen, haben sich die Lessingstädter Talente mit Platz 2 (vier Siege, eine Niederlage) in ihrer Staffel qualifiziert.

In den Einzeln geht jeweils ein Punkt an jede Mannschaft

Der Gegner im Pokal war die TSG Mörse. Bei bestem Wetter starteten Eymen Girgin und Erik Steinmann mit den Einzel-Spielen. Girgin kam gut in sein Match und baute schnell eine komfortable 5:0-Führung im ersten Satz auf. In der Folge ließ er viele Punkte liegen und sein Gegner konnte aufholen. Er gewann den ersten Satz knapp mit 7:5. Im zweiten Satz zeigte er dann sein Können und holte sich mit 6:1 den Sieg in seiner Partie.

Steinmann kam nicht gut in sein Spiel. Zu wenig Druck zu Beginn ließ dem Gegner viel Freiraum. Er verlor den ersten Satz mit 2:6. Zum Ende des zweiten Satzes zeigte er der MTV-Spieler sein Können und gewann drei Spiele am Stück, den Vorsprung des Gegners konnte er aber nicht mehr aufholen. Auch der zweite Satz ging mit 4:6 an die Gäste.

Das Doppel geht knapp an die TSG Mörse – am Ende fehlt nicht viel zum Weiterkommen

Charlotte Auerswald und Paula Grude gingen im Anschluss ins Doppel. Sie starteten mit einem Satzverlust von 1:6 in die Partie. Im zweiten Satz ging es deutlich besser und das MTV-Duo ging mit 3:0 in Führung. Doch das Glück währte nicht lange. Die Gegner erkämpften sich ein 4:3 und gingen erneut in Führung. Durch einige Fehler bei den gegnerischen Angaben konnten die Wolfenbüttelerinnen wieder Fahrt aufnehmen und glichen zum 5:5 aus. Der spannende zweite Satz geriet zur Zitterpartie. Am Ende ging das Doppel und damit der Tagessieg an die Gäste aus Mörse. Trainer Timour Dick zeigte sich trotz der Niederlagen seiner Schützlinge zufrieden: „Das waren spannende Matches. Es hat nicht viel für den Sieg gefehlt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de