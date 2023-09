Die Siegesserie der U17 des VfL Wolfsburg ist gerissen

Wolfsburg. B-Junioren des VfL Wolfsburg verlieren das Niedersachsenderby in Hannover mit 0:2.

Nach vier Siegen in Folge endete die Serie der U17 des VfL (re.) im Niedersachsenderby in Hannover.

Die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg müssen nach vier Siegen in Folge eine Niederlage hinnehmen. Am Freitagabend musste sich der VfL mit 0:2 (0:1) Hannover 96 geschlagen geben. Damit fallen die Wolfsburger auf Platz sechs in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost zurück.

VfL Wolfsburg gerät unglücklich in Rückstand

Die Wolfsburger hatten in der ersten Hälfte mehr Möglichkeiten, gerieten kurz vor der Halbzeit aber dennoch in Rückstand. Julius Meusel zog nach einem Ballverlust des VfL im Aufbauspiel aus knapp 16 Metern ab, VfL-Keeper Spyridon Souliotis rutschte der Ball unglücklich durch die Beine (43. Minute).

Nach dem Seitenwechsel blieben die Wolfsburger am Drücker. Dennoch aber nach 67 Minuten die nächste bittere Pille: Denis Husser erzielte aus dem Gewühl heraus das 2:0. Die Gäste aus der Autostadt kamen nicht mehr zurück in die Partie, eine Antwort blieb aus und somit verloren sie nach vier Siegen in Folge wieder eine Partie.

„Nötige Zielstrebigkeit“ fehlte den VfL-Junioren

„Für uns war es heute ein rabenschwarzer Tag. Wir hatten in der ersten Halbzeit ein paar gute Möglichkeiten, aber es fehlte die nötige Zielstrebigkeit. Durch einen individuellen Fehler sind wir dann in Rückstand geraten, was unserem Spiel nicht gutgetan hat”, bilanzierte VfL-Cheftrainer Dennis da Silva Felix, der noch anfügte: „Unsere Jungs haben alles versucht, um das Spiel dann noch zu drehen. Man muss aber einfach auch sagen: Es war kein guter Auftritt von uns. Das werden wir aufarbeiten und nach der Länderspielpause anders auftreten.”

Nach der Länderspielpause geht es für die Wolfsburger ins Topspiel gegen den aktuellen Tabellenführer RB Leipzig. Zeit, eine neue Serie zu starten.

VfL Wolfsburg U17: Souliotis – Bürger, Neininger, Ibrisimovic, Täuber – Dittrich (46. Kleinschmidt) – Chebil (90. Cetin), Hensel (61. Simic) – Mbassi (46. Igwesi), Benedict, Crimaldi

Tore: 1:0 Meusel (43.), 2:0 Husser (67.)

ole

