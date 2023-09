MTV Wolfenbüttel II bittet Arminia Adersheim zum Derby

Für Philip Thiele (in Rot) und die MTV-Reserve steht das nächste Stadtderby auf dem Programm, während Justus Rosenau (in Gelb) mit Germania zum Aufsteiger Harlingerode reist.

Der MTV Schandelah-Gardessen tritt in Staffel 2 der Fußball-Bezirksliga beim Spitzenreiter an. In Staffel 3 steigt auf der Meesche das Stadtderby zwischen dem MTV Wolfenbüttel II und Arminia Adersheim.

Bezirksliga 2

MTV Salzdahlum – FC Rautheim (So., 15 Uhr). Wenn der MTV Salzdahlum punktet, dann auf der heimischen Anlage an der Braunschweiger Straße. Zwei Niederlagen auswärts stehen ein Remis und ein Sieg zu Hause gegenüber. „Ob wir diese Serie aufrechterhalten können, wird sich zeigen. Es wird jedenfalls schwer“, sagt MTV-Coach Jens Hueske. Die Liste der Salzdahlumer, die am Sonntag ausfallen ist lang: Mit Phil Syfus, Andreas Koch, Phillip Redel sowie den Brüdern Judi und Sipan Hamko fehlt dem MTV schon fast eine halbe Mannschaft. „Wir haben etwas gutzumachen“, sagt Hueske im Rückblick auf die 0:4-Niederlage in Vechelde vor einer Woche.

TSV Germania Lamme – MTV Schandelah-Gardessen (So., 15 Uhr). Am vergangenen Sonntag stieß Schandelah den damaligen Spitzenreiter BSC Acosta vom Thron, jetzt geht es erneut gegen den aktuellen Tabellenführer. „Der ist aber ein anderes Kaliber. Der BSC ist eine ganz junge Mannschaft, Lamme dagegen ist ausgebufft und erfahren. Da müssen wir über 90 Minuten auf Zack sein“, sagt Marco Heidemann, Trainer des MTV, dem mit Tim Stucki und Lennart Kuntze zwei Spieler fehlen. „Alle anderen sind da. Wir wollen drei Punkte holen“, kündigt Heidemann an.

Bezirksliga 3

MTV Wolfenbüttel II – FC Arminia Adersheim (So., 15 Uhr). Für die MTV-Reserve steht das zweite Stadtderby in Folge an. Eine gute Leistung attestierte MTV-Coach Christian Kaselowsky seinen Kickern beim 0:0 gegen Germania vor einer Woche. „Wenn wir daran anknüpfen, werden wir auch gegen Adersheim etwas mitnehmen“, sagt der Trainer, der am Sonntag wohl auf Jasper Jörß, Florian Feldmann und Manuel Straube verzichten muss. Dafür kehren Jakob Hahn und Philipp Grötschel in den MTV-Kader zurück. Die Hausherren gehen auf ihrem Kunstrasenplatz zuversichtlich, aber auch mit der gehörigen Portion Respekt in die Partie. „Adersheim hat eine gute Mischung – und Garrit stellt die Mannschaft immer gut ein“, sagt Kaselowsky über den FCA-Spielertrainer und ehemaligen Vereinskollegen Garrit Golombek.

SC Harlingerode – BV Germania Wolfenbüttel (So., 15 Uhr). Der Landesliga-Absteiger BVG gastiert beim Liga-Neuling. „Auf dem Papier sieht es so aus, als seien wir in der Favoritenrolle. Aber ich kenne Harlingerode noch nicht. Es wird ein schwieriges Spiel“, betont Germania-Coach Sascha Kallemeyer. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Marcel Golkowski, Viktor Losing, Patrick Lieckfeldt und Uriel Donguetsop einige wichtiger BVG-Spieler ausfallen. „Das muss unser Kader erstmal auffangen“, seufzt Kallmeyer.

FC Blau-Gelb Asse – Goslarer SC (So., 15 Uhr). Nach dem Aus im Bezirkspokal (1:5 gegen den SV Lengede) kann sich Aufsteiger Blau-Gelb Asse voll auf den Kampf um den Ligaerhalt konzentrieren. Die personellen Voraussetzungen bei den noch sieglosen Gastgebern für das Goslar-Heimspiel sind indes nicht die besten. Mindestens ein halbes Dutzend Stammkräfte fehlt im Team von Trainer Michael Grahe. „Wir müssen sehen, wie wir uns aufstellen“, sagt der Blau-Gelb-Coach, der eine Situation jedoch ausschließen kann. „Die Absage eines Spiels wegen Spielermangel wird es unter dem Trainer Michael Grahe nie geben.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de