MTV Wolfenbüttel lädt zur Ballett-Gala

Wolfenbüttel Die Ballett-Akademie des MTV Wolfenbüttel zeigt am 9. und 10. September ihr Können im Lessingtheater.

Foto: Verein / oh

Die Ballett-Akademie des MTV Wolfenbüttel präsentiert am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, die MTV Ballett-Gala im Lessingtheater Wolfenbüttel. Die 200 Kinder und Jugendliche der Akademie arbeiten seit vielen Monaten an ihrem großen Auftritt, der Ballett-Gala, unter der Leitung von MTV-Ballettlehrerin Daniela Indrizzi (ehemalige Solistin unter anderem am Staatstheater Braunschweig).

Im ersten Teil tanzen die Schülerinnen das Stück „Paquita“ von Marius Petipa. Die Kombination von Gruppenformationen und Solotänzen zeigt die wundervolle choreographische Leistung Petipas. Im zweiten Teil präsentieren die Schülerinnen verschiedene Tänze zu Musik von: Einaudi, Leo Delibes, Johann Strauss und Bach.

Ballett-Akademie des MTV Wolfenbüttel gibt drei Vorstellungen

Eigens für das 175. Jubiläumsjahr des MTV gibt es zwei Vorstellungen – Samstag um 17 Uhr, Sonntag um 16 Uhr – und die Matinee findet bereits am Sonntag um 11 Uhr statt. Das Parkett für alle drei Veranstaltungen ist fast ausverkauft, es gibt nur noch wenige Karten für den 1. und 2. Rang (Karten ab 12 €). Tickets unter: www.lessingtheater.reservix.de/events. Die Tageskasse öffnet 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Für weitere Informationen steht die Geschäftsstelle des MTV Wolfenbüttel unter (0 53 31) 6 14 63 zur Verfügung.

r.

