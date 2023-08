Börßum und Fümmelse feiern Kantersiege

Aufsteiger Germania Wolfenbüttel II hat in Staffel 2 der Nordharzliga mit einem 3:2-Sieg in Salzgitter die ersten Punkte eingefahren. Der SV Fümmelse untermauerte seine Favoritenstellung mit einem 7:0-Auswärtserfolg. Die Kissenbrücker ließen im Heimspiel erstmals Federn, der SV Wendessen gewann beim SVK mit 2:0. In Staffel 1 erlebten die beiden Vertreter des Kreises Wolfenbüttel einen erfolgreichen Spieltag.

Staffel 1

SG Achim/Börßum/Hornburg – TSG Wildemann 7:0 (3:0). Tore: 1:0 F. Wilkens (19.), 2:0 Nagelschmidt (38.), 3:0, 4:0 Blume (39., 48.), 5:0 T. Wilkens (68.), 6:0, 7:0 Blume (88./ Elfmeter, 90.+2/Elfmeter).

Ein Aktivposten der SG im Spiel gegen Wildemann: Niklas Nagelschmidt (links) traf kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 2:0. Foto: Jörg Kleinert / regios24

Es war ein Spiel in eine Richtung. „Das war reiner Einbahnstraßen-Fußball“, bestätigte SG-Trainer Bilal Kötüz. Julian Blume tat besonders viel für sein Torekonto und traf viermal – davon zweimal in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt. Die TSG wurde nur nach ruhenden Bällen gefährlich. „Aus dem Spiel haben wir nichts zugelassen, der Sieg geht in der Höhe vollkommen in Ordnung“, sagte Kötüz.

TSV Gielde – VfL Oker II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Iskender Püryan (45.), 2:0 Eggers (65.), 3:0 Pietrzyk (73.).

Nach nur fünf Minuten verschossen die Gäste einen Strafstoß. Es war der Auftakt in eine Halbzeit, die Trainer Reinhard Lossau gar nicht gefiel. „Das hatte mit der Kreisliga nichts zu. Erst nach der Pause und einer Systemumstellung haben wir ins Spiel gefunden“, sagte Lossau.

Staffel 2

KSV Vahdet Salzgitter II – BV Germania Wolfenbüttel II 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Alagöz (9.), 1:1 Sacher (14.), 2:1 Alagöz (41.), 2:2 Sacher (64.), 2:3 Hefenbrock (83.).

Die Germanen drehten den Rückstand noch in einen Sieg um. „In der Pause haben wir umgestellt, das Spiel übernommen und hätten auch noch um zwei Tore höher gewinnen können. Das war ordentlich“, sagte BVG-Trainer Dennis Keihe.

TSV Salzgitter – SV Fümmelse 0:7 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 T. Wohlfahrt (2., 7.), 0:3 J. Wohlfahrt (28.), 0:4 Reihers (41.), 0:5 T. Wohlfahrt (49.), 0:6 Kendzia (61.), 0:7 Abou-Raya (89.).

Der Bezirksliga-Absteiger legte in Salzgitter einen bärenstarken Auftritt hin.. „Das Spiel hätte am Ende noch höher ausgehen können, wobei in meiner Mannschaft niemand hervorstach. Sie war als Einheit hoch überlegen“, sagte Fümmelses Trainer Daniel Gustedt, der nur einen Schuss der Platzherren auf das Tor seines Teams zählte.

TuS Cremlingen – SG Lucklum/Veltheim 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Wenserski (45.), 1:1 Camara (80.).

Die Cremlinger müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten. „Das war ein sehr physisches Match. Der Gegner war sehr robust und vor allem fix unterwegs“, sagte TuS-Trainer Fabian Oeft. Seine Mannschaft habe die Sache aber geschlossen gut gemacht. „Wir hätten allerdings das zweite Tor nachlegen müssen“, trauerte der Coach guten Gelegenheiten hinterher.

Lindener SV – SC Gitter II 1:4 (1:3). Tore: 0:1 (2.), 1:1 Iengo (20.), 1:2 (22.), 1:3 (44.), 1:4 (65.).

Das war ein schwacher Auftritt der Gastgeber. „Das Spiel haben wir verdient verloren und jede Menge Lehrgeld gezahlt“, fasste LSV-Trainer Reuf Vuckic den gebrauchten Tag zusammen und kündigte an, es beim nächsten Auftritt besser zu machen.

SV Kissenbrück – SV Wendessen 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Wicht (22., 83).

„Man hat gesehen, dass Wendessen diesen Sieg unbedingt brauchte und wollte, auch wenn wir die Möglichkeiten hatten, das Spiel für uns umzulenken“, berichtete SVK-Routinier Jörn Winkler, der aber von einem „verdienten Sieg“ der Gäste sprach.

