FC Arminia Adersheim macht den Deckel nicht drauf

Halbzeit 1 zugunsten des FC Arminia Adersheim, der zweite Abschnitt zugunsten von Fortuna Lebenstedt. Unter dem Strich stand beim Heimspiel des FC Arminia ein 1:1 (1:0), ein Resultat, das Adersheims Trainer Garrit Golombek am Ende als „absolut leistungsgerecht“ bezeichnete.

Der FCA, der gegen den Staffel-Vizemeister der vergangenen Saison in Bestbesetzung antrat, bleibt auch nach dem dritten Spiel in der noch jungen neuen Spielzeit unbesiegt. Und die Gastgeber hätten bei etwas mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, durchaus auch als Sieger vom Platz gehen können.

FC Arminia Adersheim diktiert in Halbzeit 1 das Geschehen

In Halbzeit 1 diktierte die Arminia das Geschehen, das sich zumeist in der Hälfte der Gäste abspielte. Fast folgerichtig gingen die Adersheimer nach einer Viertelstunde in Führung. Niklas Boller schickte Tahir Kaptantogrul auf die Reise, und der Offensivmann behielt alleinstehend vor Lebenstedts Keeper Tim Eisfeld die Nerven und versenkte den Ball zum 1:0 in die Maschen. Adersheim blieb mit der Führung im Rücken spielbestimmend, legte aber nicht nach.

Fortuna Lebenstedt schlägt nach einer Ecke zurück

Das rächte sich nach dem Seitentausch. Die Lebenstedter kamen wie verwandelt aus der Kabine und bedrängten nun ihrerseits das Adersheimer Tor. „Wir haben in der zweiten Halbzeit mit Mann und Maus verteidigt“, sagte Golombek. Das funktionierte auch lange Zeit gut – nur eben in der 78. Minute nicht. Eckball Lebenstedt, Kopfball Marcel Doleschek – 1:1. Nicht nur dieses Gegentor „Marke einfach“ ärgerte Golombek. Er haderte auch damit, dass seine Mannschaft einen Angriff zuvor nicht auf 2:0 gestellt hatte. Joel Lüttichau war nach René Marktls Steckpass auf und davon, setzte die Kugel freistehend aber drei Meter neben das Tor. „Am Ende geht das 1:1 aber in Ordnung“, resümierte Golombek.

Tore: 1:0 Kaptantogrul (15.), 1:1 Doleschek (78.).

