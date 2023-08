Auf die U19 des VfL Wolfsburg wartet ein „Spektakel“

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg kommen in Schwung: Bei RB Leipzig gewannen die Grün-Weißen am Mittwochabend mit 2:1(1:1) und feierten den zweiten Sieg in Folge bei einem großen Konkurrenten. Die Englische Woche in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost endet nun mit einem Heimspiel gegen den ungeschlagenen Hamburger SV, am Sonntag (13 Uhr) gastieren die Hanseaten im Wolfsburger AOK-Stadion.

VfL Wolfsburg trifft in beiden Halbzeiten spät gegen RB Leipzig

Nach einem frühen 0:1-Rückstand durch Aris Bayindir (7. Minute) kam der VfL in Leipzig gut ins Spiel zurück und schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Kapital: Jonathan Akaegbobi traf kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich. Die Wolfsburger blieben dominant und belohnten sich kurz vor Spielende mit Bennit Brögers Treffer zum 2:1 (88.). „Die Jungs haben richtig abgeliefert”, lobte VfL-Cheftrainer Daniel Bauer.

Nach dem bitteren 1:1-Saisonstart gegen Jena zeigte die VfL-U19 nun zweimal in Folge mit einem Last-Minute-Sieg eine starke Mentalität. Das zeigte sich auch gegen Leipzig: „Die Bank stand die letzten zehn Minuten, alle haben an einem Strang gezogen. Wir sind in den ersten Wochen richtig als Mannschaft zusammen gewachsen, das macht mich richtig glücklich!”

Hamburger SV kommt als ungeschlagener Tabellenführer nach Wolfsburg

Nun kommt der Hamburger SV in die Autostadt, die Rothosen gewannen bisher alle ihre drei Ligaspiele. „Der HSV ist ein Top-3-Team der Liga, hat eine hohe individuelle Qualität und spielt einen offensiven, wilden Fußball”, schätzt Bauer den kommenden Gegner ein. Gegen Meppen (4:3-Sieg) und Carl Zeiss Jena (2:1-Sieg) tat sich der HSV trotz der Erfolge jedoch schwer.

Bauer freut sich auf ein absolutes Topspiel: „Das wird ein Spektakel, welches ich jeder Wolfsburgerin und jedem Wolfsburger nur wärmstens ans Herz legen kann!” Nun will der VfL die Englische Woche mit neun Zählern aus drei Spielen vergolden.

VfL Wolfsburg U19: Kirchmayr – Lebersorger, Odogu, Östergaard, Braun – Amoako, Grzywacz (77. Leal Costa) – Aslanidis (77. Costa), Bröger, Akaegbobi (85. Benedict) – Georgiadi

Tore: 1:0 Bayindir (7.), 1:1 Akaegbobi (45.+1), 1:2 Bröger (88.)

