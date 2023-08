Kissenrück legt bei Germania-Reserve nach

Wolfenbüttel. Der SVK fährt den zweiten Saisonsieg ein. TuS Cremlingen verliert in Lichtenberg.

Jonas Specht (in Rot) feierte mit dem SV Kissenbrück einen deutlichen Sieg bei Germanias Reserve (in Gelb-Blau).

Der erste komplette Spieltag in der Fußball-Nordharzliga ist über die Bühne gegangen. Die Favoriten in der Staffel 2, SV Kissenbrück und SV Fümmelse, fuhren klare Siege ein. Auch Aufsteiger SG Veltheim/Lucklum hat sein Auftaktspiel gegen den TSV Salzgitter gewonnen. In der Staffel 1 feierten die Börßumer einen Auswärtssieg, während der TSV Gielde seinen ersten Punkt verbuchte.

Staffel 1

VfL Oker II – SG Achim/Börßum/Hornburg 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Nagelschmidt (49.), 0:2 Blume (56.), 0:3 Wilkens (63.), 0:4 Sondergeld (84.), 1:4 Altin (87.).

Keine Tore zur Pause – danach nahm die Offensive der Gäste aber Fahrt auf. „Wir haben uns durch ein schlechtes Passspiel das Leben in Halbzeit 1 selbst schwer gemacht. Das wurde nach der Pause besser. Dann fielen auch die Tore“, lobte SG-Trainer Bilal Kötüz.

SVG Oberharz – TSV Gielde 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Eggers (37.), 1:1 Hirschmann (46.), 2:1 Seidel (53.), 2:2 Frischmuth (67.).

Thimon Eggers brachte die Gäste vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Einen zweiten Strafstoß verschoss der Gielder aber in der ersten Halbzeit und verpasste es, sein Team mit einer 2:0-Führung in die Kabine zu bringen. „Ansonsten war das ein ausgeglichenes Spiel. Respekt an meine Mannschaft, die stark ersatzgeschwächt war. Daher können wir gut mit dem einen Punkt leben“, sagte TSV-Trainer Reinhard Lossau.

Staffel 2

SV Fümmelse – SG Sickte/Hötzum 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Hooth (2.), 2:0 Tetzel (33.), 3:0 Hooth (66.), 4:0 Wohlfahrt (76.), 4:1 Helbig (90.+3).

Während der Absteiger zum Auftakt jubelte, gab es beim Aufsteiger lange Gesichter. Beide Teams hatten allerdings personelle Ausfälle. „Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Auftritt zufrieden. Wir haben aber hinten zu viel zugelassen und vorne einiges liegenlassen. Das Spiel hätte auch 8:3 ausgehen können“, sagte SV-Trainer Daniel Gu­stedt. Doppelpacker Nico Hooth, Marvin Tetzel und Tobias Wohlfahrt machten den Heimsieg klar. Leon Helbig betrieb in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik.

SG Veltheim/Lucklum – TSV Salzgitter 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Ziad (29.), 1:1 Swaray (47.), 2:1 Siaoue (90.).

Emmanuel Siaoue traf kurz vor dem Abpfiff zum Heimsieg für den Liga-Neuling, die Veltheimer „Panther“. Zuvor musste auf beiden Seiten einmal der Rettungswagen einen Spieler verletzungsbedingt mitnehmen. Das Gegentor nach einem Konter in Halbzeit 1 glich Mohammed Swaray kurz nach der Pause aus. SG-Keeper Bakary Jassey verhinderte mit einem parierten Handelfmeter den erneuten Rückstand (60.). „Insgesamt war der Sieg für uns durchaus verdient, weil wir über 90 Minuten die dominantere Mannschaft waren“, berichtete SG-Betreuer Christian Müller.

Tom Wenserski (in Blau) und die Cremlinger fanden keine Lücken in der Lichtenberger Abwehr (in Gelb). Foto: Stefan Lohmann / regios24

MTV Lichtenberg – TuS Cremlingen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Winterfeld (65.), 2:0 Weitzel (90.+4).

Im ersten Abschnitt bestimmten die Cremlinger das Spiel. „Wir haben da aber keine Lücken gefunden“, sagte TuS-Trainer Fabian Oeft. Nach dem Rückstand stellten die Gäste um. „Trotz guter Gelegenheiten kamen wir aber nicht zu einem Treffer“, sagt Oeft. Dafür gingen die Hausherren Mitte der zweiten Halbzeit in Führung und machten dann per Konter den Sack zu.

BV Germania Wolfenbüttel II – SV Kissenbrück 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Özdemir (16., 26.), 0:3 Wolf (61.), 0:4 Steinke (83.), 1:4 Portakal (86.), 1:5 Eichhorn (90.).

„Wir haben vier Tore per Konter bekommen und einmal bei einer Ecke gepennt“, stellte BVG-Trainer Dennis Keihe fest. Die Gäste, für die es schon der zweite Saisonsieg war, waren in Sachen Effektivität den Germanen um einen Schritt voraus. Arda Özdemir hatte die Kissenbrücker schnell mit 2:0 in Führung gebracht. „Die haben sechsmal auf das Tor geschossen. Die haben da mehr Erfahrung. Das war der Unterschied“, sagte Keihe. Seine Mannschaft habe aber auch ein super Spiel gemacht, befand er, nur die Abschlüsse haben gefehlt.

SV Wendessen – Lindener SV 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Badaoui (54.), 1:1 Iengo (80.), Bock 1:2 (87.).

Die 1:0-Führung durch Loay Badaoui reichte dem ambitionierten SVW nicht zum Auftaktsieg. Fiorentino Iengo und Fabio Bock entrissen dem Gastgeber alle drei Punkte. „Das war ein ernüchternder Start in die Saison“, sagte SVW-Trainer Pascal Gos. Sein Team habe mehr Spielanteile und viel Pech im Abschluss gehabt. „Wir haben nach dem 1:2 alles nach vorne geworfen. Linden hat aber gut in der Defensive gearbeitet“, so Gos.

