MTV-Reserve unterliegt im Fehler-Festival

Für drei Teams aus dem Kreis Wolfenbüttel setzte es am Sonntag Niederlagen in der Fußball-Bezirksliga 3. Deutlich verloren der FC Blau-Gelb Asse und die SG Roklum-Winnigstedt. Wesentlich knapper ging es auf dem B-Platz der Meesche zu, wo der MTV Wolfenbüttel II sich Fortuna Lebenstedt mit 2:3 beugen musste.

MTV Wolfenbüttel – SV Fortuna Lebenstedt 2:3 (1:3). Tore: 0:1 Moreno (6.), 0:2 Liebig (10.), 1:2 Joe (44.), 1:3 Moreno (45.+3), 2:3 Kara (86.).

„Es war ein Fehler-Festival beider Mannschaften“, stellte MTV-Coach Christian Kaselowsky fest. Beim 0:1 klärte der letzte Mann der Gastgeber nicht ordentlich, beim 0:2 fehlte die Abstimmung in der Wolfenbütteler Viererkette. „Das war gleich eine kalte Dusche“, sagte der MTV-Trainer. Dann nutzte Aguero Joe einen Fehler der Fortuna-Abwehr zum 1:2, „doch direkt danach beschenken wir Fortuna“, ärgerte sich Kaselowsky. „Für die erste Halbzeit gibt es die Schulnote 6.“

Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber deutlich besser und setzten die Lebenstedter unter Druck. Das Spiel fand fast nur noch in der Hälfte der Gäste statt. Einen weiteren Fauxpas der Lebenstedter Abwehr nutzte Devran Kara zum 2:3.

FC Blau-Gelb Asse – TSG Bad Harzburg 1:5 (1:1). Tore: 0:1 Chmiel (25.), 1:1 Keune (40.), 1:2 Almeida (49. FE), 1:3 Schubert (52.), 1:4 Kastern (74.), 1:5 Schubert (77.).

In Anbetracht der bisherigen Ergebnisse der Bad Harzburger (10:0 und 11:1) zogen sich die Asse-Kicker ordentlich aus der Affäre. „Die ersten 30 Minuten war es ein Spiel auf ein Tor“, räumte Blau-Gelb-Coach Michael Grahe ein – die Führung der Gäste war verdient. Doch mit einem Konter glichen die Gastgeber durch Jan-Phillip Keune aus. Luca Kraft hätte den FC sogar noch vor der Pause in Führung bringen können. In der zweiten Halbzeit machte Bad Harzburg dann aber alles klar. „Das ist nicht die Mannschaft, mit der wir uns am Ende messen müssen“, sagte Grahe über den Tabellenführer.

SC Harlingerode – SG Roklum-Winnigstedt 6:1 (4:0). Tore: 1:0 Nabhani (6.), 2:0 Bornecke (21.), 3:0 Hausdoerfer (33.), 4:0 Bornecke (42.), 4:1 Scholz (56.), 5:1 Hausdoerfer (63.), 6:1 Knackstedt (86.).

Eine deutliche Niederlage kassierten die Roklumer. Dabei sei Harlingerode gar nicht unbedingt um fünf Tore besser gewesen. „Wir waren im letzten Drittel überhaupt nicht präsent“, schilderte SG-Spielertrainer Pascal Krafft die Offensivbemühungen seiner Mannschaft. Bei den Gegentoren sei dagegen viel „Slapstick“ dabei gewesen, berichtete Krafft. Beim ersten Tor der Gastgeber „spielen wir in der Verteidigung einen Doppelpass zu kurz und dem Stürmer vor die Füße. Der sagt Dankeschön“, monierte Krafft. Vor dem 0:2 trat ein Roklumer nach einem langen Ball der Gastgeber daneben. Erneut war ein Harlingeroder Stürmer durch.

lüp

