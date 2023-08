Wendessens Frauen feiern nächsten Sieg ohne Gegentreffer

Zweites Spiel, zweiter Sieg – und wieder steht hinten die Null. Der Oberliga-Auftakt hätte für die Fußballerinnen des SV Wendessen nicht besser laufen können. Gegen den FFC Renshausen sorgte das Team von Coach Marcel Döring schnell für klare Verhältnisse und gewann mühelos mit 5:0 (4:0).

„Das war ein absolut dominanter Auftritt, das Ergebnis geht so absolut in Ordnung“, meinte der Wen­desser Trainer nach dem zweiten Heimspielsieg der noch jungen Saison. Besonders die Leistung in den ersten 45 Minuten habe Döring gefallen. „Da haben wir richtig Gas gegeben.“

Gesa Radtke eröffnet nach einer Viertelstunde den Torreigen

Bereits nach einer guten Viertelstunde gingen die Gastgeberinnen in Führung. Wendessens Neuzugang Gesa Radtke wurde mit einem guten Pass in die Tiefe bedient. Von der Sechzehnerkante versenkte sie den Ball sehenswert ins lange Eck. „Sie ist wirklich sehr abschlussstark“, lobte Döring seine Stürmerin. Nur neun Minuten später erhöhte Charlotte Klein auf 2:0. Sie kam nach einer Flanke von der rechten Seite vor Renshausen Torhüterin Dunja Witt an den Ball und drückte ihn über die Linie. „Danach war die Messe eigentlich schon gelesen“, meinte Döring. „Wir haben von da an auch keine Chance mehr zugelassen.“

Wendessen schaltet in der zweiten Halbzeit in den Schongang

Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten Radtke (37. Minute) und Finja Heidrich (45.), so ging es mit einer 4:0-Führung in die Pause. „Danach haben wir in den Verwaltungsmodus umgeschaltet und den Ball laufen lassen“, so der SV-Trainer. Kurz vor Spielende sorgte Emily Bölsing mit ihrem Treffer zum 5:0 für den Schlusspunkt.

Nach dem klaren Heimerfolg zeigte sich Döring zufrieden. „Das war ein sehr guter Auftritt von uns. Aber spielerisch können wir noch eine Schippe drauflegen und wir müssen noch an der Genauigkeit arbeiten.“

SVW: Wolfram – L. Heidrich, van den Heuvel (72. Heller), Bölsing, Berger, Lahayn (72. Pollak), Fricke (60. Ahrens), Klein, F. Heidrich (60. Prießnitz), Blank, Radtke.

Tore: 1:0 Radtke (15.), 2:0 Klein (24.), 3:0 Radtke (37.), 4:0 F. Heidrich (45.), 5:0 Bölsing (87.).

Rot: Renshausen (82.).

