Phil Syfus schießt Salzdahlum zum ersten Sieg

Der erste Saisonsieg ist in der Tasche: Der MTV Salzdahlum gewann sein Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga 2 gegen den Aufsteiger FSV Schöningen II mit 4:2 (2:2). Dabei feierte Spielertrainer Jens Hueske ein erfolgreiches Debüt als Aushilfstorwart (seine gelernten Keeper waren verletzt oder privat verhindert). Tragischer Held des Tages war der Salzdahlumer Phil Syfus, der zwei Tore erzielte, eins vorbereitete, sich dann aber vermutlich schwerer verletzte.

Schon früh in der Partie jubelten die Salzdahlumer zum ersten Mal: Linus Hennecke bediente Syfus per Steckpass, der am Torwart vorbeiging und den Ball locker über die Linie schob. Beinahe wäre unmittelbar danach der Ausgleich gefallen, doch Schöningens Marcel Vahldiek traf den Ball nicht richtig und schoss aus Nahdistanz deutlich am Kasten vorbei. Es folgte eine starke Phase der Gastgeber, die sich einige Chancen erspielten. Doch zweimal Syfus und einmal Nick Schumacher vergaben ihre Gelegenheiten.

Hueske besteht seiner erste Bewährungsprobe, ist kurz darauf aber machtlos

Dann waren wieder die Gäste am Zug. Einen strammen Freistoß aus guter zentraler Position parierte allerdings MTV-Aushilfskeeper Hueske mit der Armbeuge. „Ich habe mich nur auf die Torwartecke konzentriert und mich möglichst groß gemacht“, verriet der Salzdahlumer seine Strategie. In der 40. Minute war Hueske aber machtlos. Schöningens Gianluca Quast bekam einen hohen Ball im Strafraum, wurde nicht gestört und schoss flach links in die Ecke.

Der MTV ging schnell erneut in Führung. Ilyes Nasfi spielte die Kugel von links in die Spitze, wo Syfus am Torwart vorbei in die Maschen schoss. Doch erneut war danach ein Schöninger zu unbedrängt: Christopher Münch fackelte nicht lange und traf zum 2:2-Pausenstand.

Linus Hennecke und Björn Struck stellen den Salzdahlumer Sieg sicher

Aus der Kabine kam Salzdahlum aber schwungvoll: Sipan Hamko passte den Ball nach außen zu Philipp Redl, der schnörkellos in die Mitte flankte, wo Linus Hennecke den Kopf hinhielt und die Gastgeber wieder in Führung brachte (49.). Kurz vor Ende der Partie setzte sich dann Syfus auf der linken Seite durch, ging in den Strafraum und legte den Ball quer, Björn Struck musste nur noch einschieben – 4:2.

Mit der letzten Aktion des Spiels prallte Syfus dann mit dem herauslaufenden Schöninger Torwart zusammen. Der Salzdahlumer Zweifach-Torschütze verletzte sich dabei und musste länger behandelt werden. Eine Diagnose steht noch aus.

„Wir hätten die erste Halbzeit auch mit 3:0 beenden können“, sagte Hueske über die unnötigen Gegentore und die eigene Chancenverwertung. Mit seiner Leistung zwischen den Pfosten konnte er durchaus zufrieden sein. „Das, was ich halten konnte, habe ich gehalten“, freute sich Hueske. Eine Dauer-Option soll sein Keeper-Dasein beim MTV aber nicht darstellen.

Tore: 1:0 Syfus (9.), 1:1 Quast (40.), 2:1 Syfus (43.), 2:2 Münch (45.), 3:2 Hennecke (49.), 4:2 Struck (83.).

