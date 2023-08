Zwei Geschenke zu viel verteilt

Fußball, Oberliga, SSV Vorsfelde in grün vs. VfV Hildesheim in rotFoto: regios24/Lars Landmann

Auch im zweiten Spiel in dieser Woche gegen den VfV Hildesheim musste sich der Fußball-Oberligist SSV Vorsfelde am Sonntag nach dem Pokalspiel am Mittwoch (1:2) im Liga-Spiel vor heimischen Publikum dem Regionalliga-Absteiger beugen. 1:3 (1:2) hieß es am Ende.

Die Gäste erwischten den besseren Start, in der dritten Minute gab Gabriel Michalek einen ersten Warnschuss ab, nur wenig später verpasste der im Fünfmeterraum völlig frei stehende Can Gökdemir die Führung. Die Eberstädter wurden durch das gute Mittelfeldpressing der Hildesheimer immer wieder unter Druck gesetzt. Dadurch schlichen sich viele Ungenauigkeiten ein. Das Spiel der Vorsfelder war generell mit zu vielen Fehlern versehen. So auch in der 11. Minute, als sich der sonst so stabile Innenverteidiger Fynn Breit bei einem hohen Ball verschätzt hatte und unter ihm durchsprang. Erhan Yilmaz nutze dies aus und überlupfte SSV-Keeper Justin Kick. In der Folge kamen auch die Gastgeber zu einigen Möglichkeiten, doch sowohl Dustin Reich (12. und 15. Minute) als auch Luc Bammel (13.) ließen diese ungenutzt.

SSV zu umständlich

Auch wenn die Vorsfelder immer mal wieder den Weg nach vorne suchten und fanden, machten sie sich das Leben oft selbst schwer. In Minute 26 geriet ein Rückpass zu kurz, Hildesheims Can Gökdemir erlief sich den Ball, umkurvte Kick und schob zum 2:0 ein. Bis zur Pause sahen die Zuschauer dann eine hektische Partie mit vielen harten Zweikämpfen und Torchancen auf beiden Seiten. Reich (27.) und Raphael Zimpfer (29.) verpassten den Anschlusstreffer, auf der Gegenseite hielt Justin Kick sein Team mit einer starken Fußabwehr gegen Carlos Christel im Spiel (36.).

In Minute 43 wurde Zimpfer dann im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter versenkte Michel Haberecht zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch noch vor dem Gang in die Kabinen ging Vorsfeldes Bammel zu ungestüm im eigenen Sechzehner vor, auch Hildesheim traf vom Punkt aus – das 1:3 (45.+5).

Nach Wiederbeginn versuchen die Eberstädter alles

Nach dem Seitenwechsel drängte der SSV auf den erneuten Anschlusstreffer, doch er wollte an diesem Nachmittag einfach nicht mehr fallen. Haberechts strammer Schuss aus 17 Metern landete nur am Pfosten (61.), der zur Pause eingewechselte Hugo Pörschmann traf den Ball nach einer scharfen Hereingabe nicht richtig und verfehlte so aus kürzester Distanz das Tor (70.). Eine Viertelstunde vor dem Ende klärten die Hildesheimer gleich mehrere Abschlüsse vor der Torlinie. So stand am Ende eine 1:3-Niederlage für den SSV zu Buche.

Trainer Alexander Strehmel: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu ängstlich gespielt, haben viele Eins-gegen-eins-Duelle verloren. Das ist sonst unsere Stärke. In der zweiten Halbzeit haben wir ein viel besseres Spiel gemacht. Aber diese Fehler darfst du dir auf diesem Niveau einfach nicht erlauben. Daraus müssen wir schnell lernen.“

SSV: J. Kick – Topsakal, Breit, Schmidt (46. M. Kick) – Cinquino, Bammel Broistedt (46. Oral), Istock (46. Pörschmann) – Haberecht (67. Jedli) – Zimpfer (57. Gangloff), Reich.

Tore: 0:1 Yilmaz (11.), 0:2 Gökdemir (32.), 1:2 Haberecht (43./FE), 1:3 Yilmaz (45.+5/FE).

