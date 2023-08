Schandelah-Gardessen hat beim TSV Wendezelle keine Probleme

Nächster Erfolg für die Bezirksliga-Fußballer des MTV Schandelah-Gardessen! Nach dem 3:1 gegen die SV Lauingen Bornum vor Wochenfrist, legte der MTV an Spieltag 3 einen souveränen 5:2 (3:0)-Sieg beim TSV Wendezelle nach. Mit nun sechs Punkten aus den ersten drei Spielen kann die Elf von Trainer Marco Heidemann von einem durchaus gelungen Saisonstart sprechen.

„Von Anfang an waren wir klar überlegen. Wir standen hoch und haben vorne gepresst“, berichtete Heidemann, dessen Hintermannschaft lediglich „ein paar Kontergelegenheiten“ der Hausherren zuließ. Nachdem Matthias Jeschke bereits in der 6. Spielminute per direktem Freistoß die Führung für den Gast erzielt hatte, zahlte sich das frühe Pressing Schandelahs schnell in weiteren Treffern aus. Philipp Stucki erhöhte per Volleyabnahme auf 2:0 (15.), Gregor Maschel sorgte mit dem 3:0 noch im ersten Durchgang für klare Verhältnisse (36.).

Kräfteverhältnisse ändern sich auch nach dem Seitenwechsel nicht

Auch nach Wiederbeginn ließen die Schadelaher nicht nach. Heidemann befand: „Es war ein ähnliches Spiel wie vor der Pause.“ Den Deckel auf die Begegnung machte Stucki mit seinem zweiten Treffer des Tages – nach einer Flanke von Lucas Görnhardt (61.). Nachdem die Wendezeller zwischenzeitlich per Strafstoß etwas Ergebniskosmetik betrieben hatten, traf der eingewechselte Dennis Bogotsch für den MTV zum fünften Mal an diesem Nachmittag (82.). Auch das 2:5 war dann keinen Aufreger mehr wert.

„Generell haben wir es die gesamte Spieldauer über gut gemacht“, konstatierte Schandelahs Trainer und freute sich vor allem über eine Tatsache: „Wir konnten von der Bank gut nachlegen. Mit Maschel und Bogotsch haben zwei Joker auch getroffen.“

Tore: 0:1 Jeschke (6.), 0:2 P. Stucki (15.), 0:3 Maschel (36.), 0:4 P. Stucki (61.), 1:4 Kamp (78./FE), 1:5 Bogotsch (82.), 2:5 Breitsohl (88.).

