Junge Wölfe feiern späten Sieg in Bremen

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg haben am zweiten Spieltag der Bundesliga Staffel Nord/Nordost ihren ersten Sieg gefeiert. Nach dem 1:1-Heimauftakt vor einer Woche gegen den FC Carl Zeiss Jena siegten die Jungs von Trainer Daniel Bauer am Samstagnachmittag durch einen späten Treffer von Alexander Georgiadi mit 1:0 (0:0) beim SV Werder Bremen.

Die drei Punkte darf man getrost unter der Überschrift „Arbeitssieg“ verbuchen. In der Hansestadt entwickelte sich früh eine intensive, aber auch chancenarme Partie. In der zweiten Hälfte schwang das Pendel dann mehr und mehr in Richtung des VfL – die Wolfsburger hatten das Heft des Handelns in der Hand und dominierten das Spielgeschehen. Was lange Zeit fehlte, war die Belohnung in Form eines Tores. Dies fiel dann fünf Minuten vor dem Abpfiff. Der eingewechselte Elijas Aslanidis zog in den Strafraum der Gastgeber und über Umwege landete der Ball letztlich bei Wolfsburgs Stürmer Alexander Georgiadi, der zum 1:0-Siegtreffer für den VfL einschob.

„Da zahlt sich unsere harte Arbeit der Vorbereitung aus. Wir konnten das Tempo in der zweiten Halbzeit erhöhen und hatten athletische Vorteile“, erklärte VfL-Cheftrainer Daniel Bauer das Erfolgsrezept in Bremen. „Wir haben heute in vielen Punkten eine klare Steigerung im Vergleich zum Jena-Spiel gezeigt”, lobte Bauer seine Mannschaft. Einziger Wermutstropfen: Innenverteidiger Anders Börstet flog mit einer gelb-roten Karte in der 89. Minute vom Platz.

Tor: 1:0 Georgiadi (85.)

Besonderes: Gelb-Rot Börset (VfL, 89.).

VfL Wolfsburg: Kirchmayr – Lebersorger, Östergaard, Börset, Braun – Amoako, Grzywacz (75. Aslanidis) – Akaegbobi (75. Costa), Bröger (88. Prokopp), Herrmann (46. Leal Costa) – Georgiadi.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de