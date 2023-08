Trotz Chancenwucher: Schandelah feiert ersten Saisonsieg

Mit 1:3 verloren die Fußballer des MTV Schandelah-Gardessen in der Vorwoche ihre Auftaktbegegnung der neuen Bezirksligaspielzeit beim SV Arminia Vechelde. 3:1 lautete auch an diesem Spieltag das Endergebnis – nur diesmal landeten die drei Punkte auf dem Konto des MTV. Nach einer 2:0-Pausenführung wurde der Sieg gegen die SV Lauingen Bornum letztlich über die Ziellinie gebracht.

„In den ersten zehn Spielminuten mussten wir erstmal reinkommen ins Spiel, doch dann haben wir die Begegnung beherrscht“, berichtete Schandelahs Trainer Marco Heidemann. Kapitän Lars Ebeling brachte die Hausherren nach rund einer halben Stunde in Führung. Zwei Zeigerumdrehungen vor dem Halbzeitpfiff legte Paul Lakaschus einen weiteren Treffer nach und sorgte somit für eine beruhigende Pausenführung für den Gastgeber. Doch Heidemann haderte etwas mit der Chancenverwertung seines Teams: „Eigentlich müssen wir zu Pause schon mit 4:0 führen, die Chancen dazu hatten wir.“ Doch Julius Hahn, Adrian Curland sowie Tim und Philipp Stucki vergaben die weiteren Möglichkeiten für Schandelah.

MTV Schandelah-Gardessen verpasst es, den Deckel auf die Partie zu machen

Auch nach dem Seitenwechsel fehlte es den Gastgebern etwas an Zielwasser: Tim Stucki, Hahn und Ebeling scheiterten mit ihren Einschussmöglichkeiten. Von den Spielanteilen her gab die Elf von Marco Heidemann auch in Halbzeit 2 weiter den Ton an. „Wir haben gegen einen tief stehenden Gegner das Spiel gemacht“, gab der MTV-Coach an. Nur Hahn nutzte allerdings eine der vielzähligen Torchancen zum zwischenzeitlichen 3:0 (49.). „Zum Ende hin ging uns dann etwas die Puste aus“, fand Heidemann eine Erklärung für das 1:3 für die Gäste aus dem Kreis Helmstedt durch Jannis Hüttenrauch (68.). Die Personallage hatte sich im Vergleich zum abgeschenkten Bezirkspokalspiel gegen Bad Harzburg unter der Woche nur leicht verbessert: „Wir mussten wieder auf einige angeschlagene Spieler und Urlauber verzichten.“ Für die ersten drei Punkte in der noch jungen Saison reichte es am Ende trotzdem.

Heidemann: „Am Ende wurde es noch etwas hektisch. Ich bin aber aber zufrieden. Zwar müssen wir unsere Chancen noch besser nutzen, aber der Sieg ist hochverdient.“

Tore: 1:0 Ebeling (31.), 2:0 Lakaschus (43.), 3:0 Hahn (49.), 3:1 Hüttenrauch (68.). Gelb-Rot: Benker (Schandelah, 90.+4).

