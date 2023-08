Wackliger Auftaktsieg für den SV Wendessen

Finja Heidrich (in Rot) hatte hier schon in der ersten Halbzeit das 2:0 auf dem Fuß, hatte die Bemeroder Torfrau (in Grün) umkurvt, schoss dann aber über das Tor.

Mit einem 3:0 (1:0)- Heimsieg starteten die Fußballerinnen des SV Wendessen in die neue Oberliga-Saison. Dabei machte es der SVW gegen den TSV Bemerode aber deutlich spannender als nötig.

Der SVW startete druckvoll und verbuchte bald die ersten guten Chancen. Finja Heidrich fand mit einer Flanke von rechts Gina-Lucia Fricke. Ihr Kopfball brachte aber nichts ein. Weiter ging es mit einem durchgesteckten Pass von Denise Böndel auf Charlotte Klein, aber ihren flachen Schuss mit dem Außenrist parierte Bemerodes Torfrau Maya Krügel sicher. Dann gab es einen Schreckmoment für die Heimmannschaft. Michelle Borchert verletzte sich bei einem Zweikampf im Mittelfeld. Die SVW-Kapitänin musste bereits in der 7. Minute ausgewechselt werden.

Denise Böndel bringt den SV Wendessen per Kopf in Führung

Dem Offensivdrang der Gastgeberinnen tat das zunächst keinen Abbruch. Klein setzte sich über links durch und spielte in die Mitte. Lena-Lamona Blank brachte den Ball gefährlich aufs Tor, aber die TSV-Keeperin rettete in höchster Not. Häufig versuchte es Wendessen über lange Diagonalbälle nach vorne – und oft wurde es dadurch gefährlich. Nach einer solchen Situation gab es Eckball für den SVW. Finja Heidrich brachte den Ball hoch und weit hinein. Bemerodes Torhüterin verschätzte sich und Denise Böndel köpfte den Ball ins Tor zur 1:0-Führung.

Es folgten weitere Chancen für die Gastgeberinnen. Erst verpassten Fricke und Böndel. Dann hatte Finja Heidrich eine große Chance, als sie die Torhüterin an der Strafraumkante umkurvte, dann aber übers Tor schoss. Nach einer Trinkpause verflachte die Partie stark. Von Bemerode kam wenig. Eine große Chance lenkte SVW-Torfrau Friederike Lau an den Pfosten. Wendessen spielte in dieser Phase zu fehlerhaft, aber die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen.

Friederike Lau im Tor des SV Wendessen hält die Führung fest

In die zweite Hälfte starteten die Wendesserinnen wieder angriffslustig, betrieben dabei aber Chancenwucher vom Feinsten. Nach einem Freistoß von Emily Bösing, bekam die Gäste-Torhüterin den Ball nicht unter Kontrolle, aber Böndel, Pauline Lahayn und Fricke schafften es nicht, aus dem Chaos im Strafraum Kapital zu schlagen. Kurz danach startete Finja Heidrich über rechts, rannte aufs Tor zu. Doch anstatt, den Ball nach links zu einer der vier mitgelaufenen Mitspielerinnen zu geben, zögerte sie bis zum letzten Moment und scheiterte dann an der gegnerischen Keeperin. Wieder keine Minute später flankte Heidrich von der rechten Seite über die Torhüterin, aber Böndel köpfte den Ball aus kurzer Distanz an die Latte.

Anschließend wackelte der SVW in manchen Situationen gehörig. Bemerode hätte in dieser Phase durchaus den Ausgleich erzielen können, doch die souveräne Friederike Lau im Wendesser Kasten hielt die „Null“ fest.

Zwei Tore in der Schlussphase sorgen für den Auftaktsieg des SV Wendessen

Dann die späte Erlösung: Böndel behielt an der Strafraumkante die Übersicht, steckte den Ball zu Finja Heidrich durch, die in den Strafraum lief und den Ball rechts an der Torhüterin vorbei ins Tor schoss. Zwei Minuten später passte Böndel den Ball Fricke in den Lauf, die sich durchtankte und den Ball über die Linie drückte.

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Spielerisch ist noch Luft nach oben – und wir hätten den Sack deutlich früher zumachen müssen“, sagte SVW-Trainer Marcel Döring.

SVW: Lau — Berger, Fuchs, Bölsing (90. van den Heuvel), Kraus (46. Lahayn) — L. Hedrich, Borchert (7. Blank), Klein – Fricke (90. Bleich), Böndel, F. Heidrich (90. Ahrens).

Tore: 1:0 Böndel (13.), 2:0 F. Heidirch (83.), 3:0 Fricke (85.).

