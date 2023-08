MTV-Reserve hat Rechnung mit Üfingen zu begleichen

Für drei Wolfenbütteler Mannschaften steht am Sonntag der Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga 3 auf dem Programm. Die schwierigste Aufgabe hat dabei wohl der Aufsteiger FC Blau-Gelb Asse zu bewältigen, der mit dem SV Union Salzgitter einen der Staffelfavoriten empfängt.

FC Arminia Adersheim – SV Rammelsberg (So., 14 Uhr). Die Adersheimer empfangen den Goslarer Abstiegskandidaten, der bereits mit einer Niederlage in die Saison gestartet ist. „Die Rammelsberger wollen sicherlich den Bock umstoßen, aber dafür müssen sie sich einen anderen Gegner aussuchen. Wir spielen voll auf Sieg“, stellt Arminias Trainer Garrit Golombek klar.

In der Vorbereitung haben die Arminen an ihrer in der vergangenen Saison hin und wieder anfälligen Defensive gearbeitet. Zuletzt lief es aber eher im Angriff nicht so rund wie erhofft. Im Abschlusstraining vor der Partie lag der Fokus noch einmal darauf. „Wir hoffen, dass wir unsere Ladehemmungen jetzt lösen können“, sagt Golombek.

MTV Wolfenbüttel II – TSV Üfingen (So., 15 Uhr, B-Platz Meesche). Mit dem TSV hat die MTV-Reserve noch eine Rechnung offen. In der Rückrunde der Vorsaison verloren die Wolfenbütteler 1:4 in Üfingen. „Das wollen wir zurechtrücken“, gibt MTV-Coach Christian Kaselowsky vor und erklärt, wie es gelingen soll: „Drei der Gegentore haben wir damals nach langen Bällen kassiert. So werden die Üfinger auch jetzt wieder gegen uns agieren. Da müssen wir ihnen die Torgefährlichkeit nehmen.“

Die MTV-Reserve, die bislang noch kein Pflichtspiel bestritten hat, brennt auf die Premiere. „Wir haben das Saisonziel Platz 5 ausgegeben. Dafür wollen wir gleich im ersten Spiel den Grundstein legen“, sagt Kaselowsky, der sich am Freitagabend mit seinen Spielern beim gemeinsamen Mannschaftsabend noch einmal auf die kommenden Aufgaben in dieser Saison eingeschworen hat.

FC Blau-Gelb Asse – SV Union Salzgitter (So., 15 Uhr). Das Pokalspiel gegen den SV Lengede musste aufgrund der Platzverhältnisse in Remlingen unter der Woche ausfallen. „Wir haben schon wieder einmal leicht darauf trainiert, der Platz ist noch sehr weich“, berichtet Blau-Gelb-Coach Michael Grahe. Für das Spiel am Sonntag – das erste für den FC in der Bezirksliga – sollte das Geläuf aber bespielbar sein.

Gleich zum Auftakt kommt einer der Meisterfavoriten nach Remlingen. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Union wird uns von Anfang an unter Druck setzen und will uns früh den Schneid abkaufen“, vermutet Grahe und betont: „Wir werden aber alles in die Waagschale werfen, um dagegenzuhalten.“ Der Kader der Asse-Kicker ist für dieses Vorhaben allerdings stark ausgedünnt. „Es wird eng, aber mit denen, die da sind, werden wir trotzdem eine schlagkräftige Truppe aufbieten können.“

